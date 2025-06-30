CBO：川普大而美法案將使美赤字十年增3.3兆美元

根據美國國會預算處（CBO）最新估計，美國總統川普「大而美法案」的參議院版本將導致未來十年美國赤字增加近3.3兆美元。

美國參議院已經以微差距，通過自家版本的「大而美」租稅法案，交付全院辯論，為最快30日通過掃除關鍵障礙。

CBO估算，相較於現行法律基準，直到2034年，「大而美法案」將使政府收入減少4.5兆美元，同時使支出減少1.2兆美元。

依據共和黨要求的參議院版本，則未來十年將比現行政策基準節省5,076億美元。共和黨的議員尋求透過這種會計操作，使川普2017年實施的所得稅減稅措施能夠永久延長，並且被註記為「零成本」。

根據國會稅務聯合委員會28日的估算，這項法案包含價值4.5兆美元的減稅。