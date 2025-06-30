G7達協議 全球最低稅負制 美企豁免部分條款

七大工業國集團（G７）廿八日發布聲明表示，美國和G７已同意支持一項提案，讓美國企業免受二○二一年「全球最低稅負制」部分條款約束。

路透報導，G７輪值主席國加拿大在聲明中說，G７已建立一套「並行制度」，回應美國政府同意廢除川普總統「又大又美」法案第八九九條報復性稅收條款。

美國財長貝森特廿六日宣布與G７達成協議，G７將以美國企業豁免部分徵稅為條件，換取美國刪除「又大又美」法案中俗稱「報復稅」的第八九九條款。這項條款將賦予川普新權力，可向對美國企業課以「不公平稅收」的國家投資人徵收最高百分之廿的稅，反制部分國家對美企課徵被視為歧視性的稅負。

G７表示，該提案承認既有的美國最低稅負法律，旨在為國際稅收體系帶來更多穩定性。

今年一月，川普頒布一項行政命令，宣布全球企業最低稅負協議不適用於美國。此舉實際上等同於退出前總統拜登政府二○二一年與近一四○個國家協商達成的里程碑式協議。

超過一四○國同意於二○二一年底採取經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）推動的「全球最低稅負制」，合併營收達七點五億歐元的大型跨國集團在全球各地的公司都至少要繳納百分之十五最低稅負，避免各國透過「低稅競賽」吸引投資，讓跨國企業取巧避稅。

川普曾威脅，將對根據上述協議向美國企業實施「歧視性稅收政策」的國家祭出報復性措施。