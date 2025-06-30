共和黨跑2票 又大又美法案 參院過關有變數

美國聯邦參議院罕見在廿八日晚間舉行關鍵的程序性投票，在大多數共和黨籍議員贊成，以及所有民主黨籍議員反對下，美國總統川普招牌的「又大又美法案」以五十一票比四十九票闖過第一關。參院多數黨（共和黨）領袖熊恩對於該法案的修訂版最終能否順利通過並無把握，白宮也致函每位參議員爭取支持。

美國科技富豪馬斯克則是再次痛批聯邦參議院版「又大又美法案」，將矛頭指向其中會使太陽能、電池、地熱、風力與核能計畫稅率增加的條款，指稱這「簡直瘋了」且「具破壞性」。

共和黨人正加快腳步在川普要求的七月四日截止日前，通過他力推的減稅、削減聯邦政府開支與增加大規模遣返非法移民經費的又大又美法案。兼任參院議長的副總統范斯也赴國會山莊，準備在贊成與反對票數平手時投下關鍵票。

參院共和黨人加班完成該法案的修改版。表決前至少三位黨籍參議員表態反對，表決時則剩反對提高債務上限的保羅，以及不滿大砍聯邦醫療補助預算與修改潔淨能源相關內容的提里斯投反對票。川普也在自創社群媒體真實社群發文批評這兩人。

由於共和黨在參院僅擁有五十三席對四十七席（民主黨四十五席、無黨籍兩席）的些微優勢，最多只能三人跑票。這也讓原本舉棋不定的參議員柯林斯等共和黨人得以有更多的籌碼要求修改版本。

參院民主黨領袖舒默則揚言，只要共和黨人決定就該法案舉行表決，他將強制議事人員在全體會議中宣讀達九四○頁的法案內容，預估耗時十二小時，將因此延後至少半天才能送交川普簽署。