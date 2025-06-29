川普暗示 美國對中國採取駭客行動

美國總統川普29日上午10時（台灣時間當晚10時）接受福斯新聞主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）專訪時，暗示美國對中國採取駭客等攻擊行動。

巴帝羅默詢問川普，中國「侵入了我們的電信系統，竊取智慧財產權，還有芬太尼、新冠病毒等等事情。你如何與一個行為不端的人談判，並在經濟上信任他們？」

川普回答說，「你不認為我們會對他們這樣做嗎？我們會的。我們做了很多事情」。

巴帝羅默顯然有些驚訝，她問，「世界就是這樣運作的嗎？」

川普說，「世界就是這樣運作，這是個骯髒的世界」。

川普重提美國與中國的鉅額貿易赤字，還說中國會支付高額關稅。不過他再度重申，他和中國大陸國家主席習近平交情很好。

川普透露，中國大陸抖音海外版TikTok已有美國買家，是「1群富人」，他會在約2周內公布。

川普6月稍早簽行政命令再寬限90天，讓TikTok尋找非中國買家。這是他1月回任後，第3度延後對TikTok「不賣就禁」的期限。

川普並重申美軍21日空襲伊朗3處核設施前，伊朗並沒有先將其提煉的濃縮鈾轉移並藏起來。他說不會讓伊朗擁有核武，還談到攸關加薩戰爭後續的亞伯拉罕協議。

2020年川普第一任時的亞伯拉罕協議，已讓阿聯、巴林、蘇丹及摩洛哥等以穆斯林為主的國家和以色列關係正常化。

川普被問及「最近」是否有國家與他接洽，要求加入亞伯拉罕協議，他給了肯定答案， 「是的，亞伯拉罕協議中有一些很棒的國家，我想我們會開始增加更多國家。伊朗是個大問題，我一度以為他們會和所有國家一起加入亞伯拉罕協議。敘利亞會加入嗎？我不知道，我已經取消了對他們的制裁」。

川普還指責聯準會主席鮑爾人為抬高利率，表示利率應該低於目前的一半。

川普說，「我們有一位糟糕的聯準會主席，但除此之外都不重要，經濟數據如此之好，以至於他人為的維持高利率也無所謂」。