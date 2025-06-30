參院版大而美法案過頭關 力拚周五前送交川普簽署生效

美國共和黨掌控的聯邦參議院以些微差距，通過自家版本的「大而美」租稅法案，交付全院辯論，為最快30日通過掃除關鍵障礙，力拚在美國總統川普設定的7月4日期限前通過參院版，並且與眾議院協商出折衷版法案，送交川普簽署生效，讓川普實現他的這項招牌政策。

參院28日經歷馬拉松協商，身兼參院議長的副總統范斯在閉門會議努力說服抱持不同意見的同黨議員，最後以51票贊成對49票反對，通過關鍵的程序性表決，把厚940頁的參院版租稅法案，送交全院辯論。不過，參院共和黨團有兩人跑票。

民主黨要求先大聲宣讀這項厚940頁的租稅法案全文，可能讓討論程序拖到美東時間29日下午才進行，接下來參議員將能提出無限制的修正案表決，辯論可能長達20小時，多數修正案都不會過關，但共和黨還有機會利用修正案的機會爭取異議人士支持，希望能在30日最後通過。

由於參眾兩院版的法案有若干差異，在參院通過後自家版本後，將必須化解彼此版本的歧見，由眾院表決過關後，送交川普簽署為法律。

參院版「大而美」法案的核心與眾院版相同，都是延長預定今年底到期的減稅措施，相較於之前版本，最新版本提高州與地方稅抵減額（SALT）上限，從1萬美元提高到4萬美元，有效期限至2029年，以便各州有時間調降「醫療提供者稅」上限，這些稅款將用於增加各州醫療補助款，進而吸引聯邦配套經費。

參院版修訂後租稅法案的諸多條款也向保守派靠攏，比原始版本更加速刪減給予電動車、太陽能、風能等稅收抵免，電動車購車的7,500美元抵稅優惠將提前到9月30日終止，而非原本的年底，風電與太陽能計畫稅務優惠的適用範圍縮減到2027年12月31日後上線者，2027年後完工的風電與太陽能計畫若使用外國零件的比率達到特定水準，將被課徵新稅。在2028年元旦起開工的氫能計畫將適用抵稅資格。

參院版法案也提高舉債上限5兆美元，並且刪除「報復稅」條款。