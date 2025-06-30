參院版大而美法案公布 馬斯克痛批：簡直瘋了

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在美國聯邦參議院公布自家版本的「大而美」減稅法案後，日前痛批眾院版租稅法案的全球首富、特斯拉執行長馬斯克，28日再度抨擊參院版法案「簡直瘋了」，將對美國造成「不可思議的破壞力」，可能再度重燃他和總統川普之間的緊張。

參院版法案縮減電動車和其他乾淨能源稅務抵減優惠，包括加速中止7,500美元電動車的購車減稅優惠，提前到9月30日結束，而非原先提案的年底，針對二手電動車與商用電動車所提供的減稅優惠，也會在9月30日截止。

馬斯克28日在旗下社群平台X發文痛批，參院版法案「簡直瘋了」，也會造成「不可思議的破壞力」。

他說，該法案為過時產業提供資金，同時重創前瞻產業發展。他認為，這項法案將在美國摧毀數百萬個工作機會，並對國家造成巨大戰略傷害，也形同對許多太陽能、電池、地熱、風力與核能計畫增稅。不過，參院同日以些微差距通過程序性投票，法案交付全院辯論，為通過法案掃除重大障礙。

特斯拉旗下設有能源部門，負責製造、銷售並安裝電池儲能系統與太陽能光電設備，若「大而美」法案通過，將受到嚴重衝擊。

電動車 太陽能

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