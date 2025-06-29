TikTok已有買家！川普接受美國福斯專訪透露「是一群富人」、擬這時公布

美國總統川普29日上午10時（台灣時間當晚10時）接受福斯新聞主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）專訪時表示，在美軍21日空襲伊朗3處核設施前，伊朗並沒有先將其提煉的濃縮鈾轉移並藏起來。

該節目為福斯新聞招牌之一的「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures），川普透露，中國大陸抖音海外版TikTok已有美國買家，是「一群富人」，他會在約2周內公布。

川普6月稍早簽行政命令再寬限90天，讓TikTok尋找非中國買家。這是他1月回任後，第3度延後對TikTok「不賣就禁」的期限。

川普並重申不會讓伊朗擁有核武，還談到攸關加薩戰爭後續的亞伯拉罕協議（Abraham Accords）。

2020年川普第1任時的亞伯拉罕協議，已讓阿聯、巴林、蘇丹及摩洛哥等以穆斯林為主的國家和以色列關係正常化。