美國慶連假 將爆出遊潮

今年美國國慶日7月4日適逢周五，民眾將有個長周末假期，美國汽車協會（AAA） 預估，在6月28日至7月6日的九天獨立紀念日假期期間，國內將有7,220萬人出遊，創歷來新高紀錄。

AAA旅遊部副總裁巴伯（Stacey Barber）說， 夏季是一年中最繁忙的旅遊季，7月4日是最受歡迎的出遊假日，在5月25日國殤日的出遊人數創紀錄後，估計今年國慶日的陸、空旅遊需求會更強勁，加上當天適逢周五，流動的人數將刷新紀錄。

AAA預測今年將有破紀錄的6,160萬人駕車出遊，比去年增加130萬人；在空中交通方面，預期乘搭飛機的旅客人數達到創紀錄的584萬人，高於去年的576萬人。今年將有478萬人搭乘巴士、火車或郵輪出遊，略低於2019年創下的479萬人紀錄。AAA的預測說，今年國慶日的國內出遊人數將比去年同期增加170萬人，比2019年增加700萬人。

AAA還指出，國內最受歡迎的旅遊目的地是奧蘭多、西雅圖、紐約、安克拉治、檀香山、丹佛、邁阿密、波士頓、羅德岱堡及亞特蘭大。郵輪、海灘和煙火是遊客前往這些城市的主要動機。阿拉斯加遊輪正值旺季，佛羅里達和夏威夷的度假村和景點需求旺盛，紐約和波士頓則舉辦了全美最受歡迎的兩場煙火表演。美國旅客最青睞的國外城市則包括溫哥華、卡加利、羅馬、巴黎、倫敦、巴塞隆納、都柏林、阿姆斯特丹、雅典及里斯本。

另據即時交通及道路交通訊息供應商INRIX的預測，國慶日這個長假期前後的7月2日及7月6日將是公路交通最繁忙的日子。INRIX並指出，亞特蘭大、波士頓、芝加哥、丹佛、底特律、休士頓、洛杉磯、費城、紐約、舊金山、西雅圖及華盛頓特區等都會區的高速公路交通最為壅塞。

聯邦運輸安全管理局（TSA）說，7月6日星期日將是全美機場最繁忙的一天，預計當天的客流量將達到290萬人。TSA表示，已為全國機場的人流高峰做好準備，包括加強安全措施及提升乘客體驗。