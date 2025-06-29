美非法移民問題 學者：國安隱憂、資源擠壓加劇疑慮

美國總統川普強硬掃蕩非法移民，引發社會不同反應。旅美法律學者周宜勳指出，美國是移民社會，但近年部分非法移民仰賴社會福利不再工作，這與「美國夢」理念有所背離，也引發社會對資源使用分配的疑慮。

周宜勳現為麻州大學體系下UMass Global分校教授，學生以美國軍方人員為主。她曾以美國傅爾布萊特（Fulbright）學者身分赴捷克任教，長期研究國際商務法、法律經濟、法律文化。因曾旅居過不同國家，對各國移民政策產生興趣投入研究。

川普（Donald Trump）掃蕩非法移民在美國掀起爭議，也反映移民問題在美國社會的複雜性。旅美20年的周宜勳指出，美國長期歡迎移民，自由女神像基座上的詩便寫道：「把你那些疲憊的、貧困的、擁擠的人群交給我。」即象徵其接納移民的精神。

「但近年問題明顯惡化，我們看到的是邊境不設防的情況，進來的人也不再只是為了要尋找更好的工作。」周宜勳接受中央社訪問表示，非法移民帶來的國安隱憂並非毫無依據。

周宜勳指出，美國20世紀過後在醫療、教育與貧困救助方面建立起一系列社會福利政策，這使得部分移民開始仰賴福利而不再努力工作、進而加重納稅人負擔，產生衝突。此外，2015年，前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期，美國與歐洲同樣面臨中東難民潮，許多以庇護身分來到美國的人並未工作，也引發社會疑慮。

她舉例，美國醫療法規定急診室在面對病患時，不得因其身分或支付能力而拒絕治療，部分非法移民在就醫後因無力付款，導致醫療費用由政府與納稅人共同承擔。美國一些地區如明尼蘇達州小鎮也陸續傳出因宗教上、文化上差異所引發的社會衝突。

觀察川普兩個任期打擊非法移民的做法，周宜勳表示，川普第二任期試圖取消「出生公民權」顯見力道加大，採用了較為鐵腕的手段推動政策，但仍遭遇司法體系挑戰。

近期，洛杉磯因反對美國移民暨海關執法局（ICE）突襲爆發示威。周宜勳認為，移民執法屬聯邦職權，州警察並無法盤問移民身分；因此，從憲法角度來看，當動亂發生時，聯邦派遣國民兵介入屬合理行使職權，這同時也反映出聯邦與州之間的角力。

分析美國移民制度，周宜勳指出，美國長期透過H-1B工作簽證吸引國際人才，並開放轉為綠卡與公民；相較之下，如日本、捷克等國雖允許工作居留，但入籍門檻較高，程序也更為嚴格，因此，美國制度較容易引發「洗人口」及國安上的疑慮。

周宜勳認為，美國移民制度兼具利與弊。她也指出，川普政府針對非法移民的強硬執法，台裔社群對此看法也不盡相同，部分台美人士認為，他們透過合法管道來美工作打拚，對於非法移民未經正規程序即享有社會資源的情況，態度上有所保留。