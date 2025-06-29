快訊

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

美參議院版「大而美」法案 馬斯克砲轟「簡直瘋了」

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
馬斯克。（路透） 路透社
馬斯克。（路透） 路透社

億萬富豪馬斯克今天痛批美國聯邦參議院版「大而美」稅收暨支出法案，把矛頭指向將導致太陽能、電池、地熱、風力與核能計畫稅率增加的條款，說這「簡直瘋了」且「具破壞性」。

美國財經媒體CNBC報導，馬斯克（Elon Musk）擁有的電動車大廠特斯拉（Tesla），旗下能源部門製造、銷售並安裝電池儲能系統與太陽光電設備。

馬斯克在社群網路平台X發文指出：「參議院最新草擬法案將摧毀美國數百萬就業機會，並對我們國家造成巨大戰略損害！」

馬斯克在參院進行關鍵表決的幾小時前表示，這項法案「簡直瘋了且具有破壞性」，「它補貼過去的產業，卻嚴重損害未來的產業。」

參院版法案將為用於生產鋼鐵的煤提供新的補貼。

世界首富馬斯克持續公開砲轟美國總統川普的「大而美法案」，他的觀點是導致他與川普親密戰友關係變調的部分導火線。

馬斯克過去就說這項法案「令人作嘔的可憎之物」，並敦促國會議員「否決法案」。

馬斯克沒有回應CNBC置評請求。

馬斯克 美國 川普

延伸閱讀

SpaceX星艦地面測試爆炸 馬斯克火星計畫再遭挫折

「怎能反對中國人民」 馬斯克父親：中國人是優秀對手

和事佬是他們？范斯、威爾斯致電馬斯克 私下勸和 修補關係

白宮回應馬斯克懺悔文！美媒曝道歉前內幕「曾與川普通話」

相關新聞

美參議院版「大而美」法案 馬斯克砲轟「簡直瘋了」

億萬富豪馬斯克今天痛批美國聯邦參議院版「大而美」稅收暨支出法案，把矛頭指向將導致太陽能、電池、地熱、風力與核能計畫稅率增...

川普：「不會忍受」內唐亞胡因貪腐續遭指控

美國總統川普今天表示，美國將「不會忍受」以色列總理內唐亞胡因貪腐指控繼續受到起訴

喬治亞州限制社媒用戶年齡 聯邦法官指妨害言論自由

喬治亞州去年通過的一項立法要求社群媒體平台採取「商業上合理」的措施來驗證用戶年齡，並要求16歲以下的兒童在創建帳戶時須獲...

ICE南加執法 6歲白血病童也抓

一名正申請政治庇護、來自宏都拉斯的母親，日前在洛杉磯移民法庭出庭後，與兩名年幼子女一起，被美國移民暨海關執法局（ICE）...

美出生公民權爭議 最高法院限縮聯邦法院禁令效力

美國總統川普第二任簽行政命令取消出生公民權，引發大量違憲訴訟，馬里蘭州、麻州及華盛頓州聯邦地區法院接連對川普行政命令下達...

接手美國總統大位？川普次子1句話透玄機 「通往白宮的路很容易」

美國總統川普的次子艾瑞克．川普在接受金融時報訪問時暗示，當他父親的第二任任期結束時，他或是川普家族的其他人可能會角逐總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。