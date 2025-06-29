川普：「不會忍受」內唐亞胡因貪腐續遭指控
美國總統川普今天表示，美國將「不會忍受」以色列總理內唐亞胡因貪腐指控繼續受到起訴。
川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「美國每年花費數十億美元用於保護和支持以色列，數額遠遠超過對其他任何國家，我們不會容忍（內唐亞胡繼續被控）這種事。」
內唐亞胡向以色列法院請求推延其貪腐案庭審，法院昨天以內唐亞胡未提具充分理由而駁回所請。
在第一起案件中，內唐亞胡和他的妻子薩拉（Sara）被控收受億萬富豪餽贈價值超過26萬美元的奢侈品，例如雪茄、珠寶和香檳，以換取政治回報。
另外兩起案件則指控內唐亞胡試圖與兩家以色列媒體進行談判，以獲得對其有利的報導。內唐亞胡否認有任何不當行為。
內唐亞胡已否認有任何不當行為，並感謝川普在以伊戰爭中對以色列方面的支持。
川普25日為內唐亞胡辯護，稱此案是對他「獵巫式」迫害。
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