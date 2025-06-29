美企免受「全球最低稅負制」部分限制 反應有褒有貶

七大工業國集團（G7）今天聲明，同意讓美國跨國企業免受「全球最低稅負制」部分條款約束。這項發展為川普政府的一大勝利，但也讓百年來最大規模國際稅改的地位遭到質疑。

綜合法新社和「金融時報」報導，2021年，在經濟合作暨發展組織（OECD）的支持下，全球近140國斡旋出「全球最低稅負制」協議，除了防止跨國企業避稅，也更新國際稅收體系以因應數位時代。

這項備受川普批評的協議包含兩大「支柱」，其中第2大支柱設下全球最低的15%稅率。最讓美國共和黨人不滿的條款，是允許他國對被視為「稅負過低」的美企徵收補充稅（Top-up Tax）。

不過，美國和其他G7成員國今天達成的共識，有可能讓2021年這項具里程碑意義的協議出現根本性改變。

G7輪值主席國加拿大今天發聲明表示，根據最新方案，美國企業將受惠於一項「並行」（side-by-side）解決措施，也就是美國企業僅需在本國繳稅，無論利潤來自國內或海外。

聲明指出，之所以達成最新協議，有部分原因在於美國國會目前仍在辯論的一項川普政策法案中，包含「近期提出的對美國國際稅收體系的變革」。

聲明表示，「並行」稅收方案可以「為未來國際稅收體系提供更大的穩定性和確定性」。

美企是否免除全球最低15%稅率，最終必須由OECD決定。

G7今天發聲明後，稅務律師戈德（Robert Goulder）說：「這對美國來說是一大勝利。我猜（美國）財政部那邊的人正在擊掌慶祝。」

非營利組織「租稅正義聯盟」（Tax Justice Network）政策主管梅因澤 (Markus Meinzer) 則是把G7方案稱為「草率的讓步」，說這將導致「全球最低稅負制」協議「失效」。

他進一步說：「美國正試圖透過施壓他國讓自己取得豁免權，而這將使這項稅負協議完全失效。船身如果出現像美國那麼大的洞，一艘船哪浮得起來。」

不過，OECD稅務主管柯溫（Manal Corwin）表示，G7的聲明不具約束力，並補充說，任何提案都需要獲得OECD層級的批准，「G7無法獨自決定此事」。

OECD否認其他國家現可退出全球最低稅負制，也否認美企將比其他採行這項制度的國家的企業更具優勢。

柯溫說：「若要說有何不同，那就是之前面臨不確定性，以及因為各種報復威脅而舉步維艱，這不僅使局面變得困難，甚至有（最低稅制）遭棄不用的風險。」