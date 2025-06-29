美出生公民權爭議 最高法院限縮聯邦法院禁令效力

美國總統川普第二任簽行政命令取消出生公民權，引發大量違憲訴訟，馬里蘭州、麻州及華盛頓州聯邦地區法院接連對川普行政命令下達臨時禁制令。聯邦最高法院四月受理川普政府上訴後併案處理，最高院廿七日以六票對三票，判決限縮聯邦法院宣布全國禁制令的效力。

川普廿七日在白宮說，該判決象徵「聯邦最高法院的重大勝利；我們現在能趕快採取行動，推動遭全國禁制令錯誤阻擋的多項政策」。

該判決其實並未對取消出生公民權是否違憲做出決定，僅限縮聯邦地區法院的判決效力能擴及全國。然而川普取消出生公民權的手段是否違憲，保守派大法官巴瑞特執筆的主要意見書並未提及。最高院判決取消出生公民權的行政命令暫緩執行至少卅天，並將案件發回下級法院，由各個聯邦地區法院決定下一步。

長久以來在美國出生的嬰兒自動擁有美國籍，川普一月廿日就任當天發布行政命令取消出生公民權，被反對人士批評違反美國憲法第十四修正案。

只要一位聯邦地區法院法官的判決就能擋下行政部門的全國政策施行，多年來在兩黨執政時皆有案例，但最高院此一判決將顛覆傳統。巴瑞特在主要意見書中寫道，聯邦法官發布效力遍及全國的禁制令，顯然逾越國會賦予聯邦法院的權限。