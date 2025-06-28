快訊

金曲得獎名單不斷更新／16蹲爆紅 Energy「星期五晚上」抱回年度歌曲獎

接棒選美總統？川普次子1句話藏玄機：通往白宮的路很容易

聽新聞
0:00 / 0:00

接手美國總統大位？川普次子1句話透玄機 「通往白宮的路很容易」

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為川普次子艾瑞克16日在紐約市的川普大樓接受媒體採訪。路透
圖為川普次子艾瑞克16日在紐約市的川普大樓接受媒體採訪。路透

美國總統川普的次子艾瑞克．川普在接受金融時報訪問時暗示，當他父親的第二任任期結束時，他或是川普家族的其他人可能會角逐總統大位，還說如果決定追隨父親的腳步，通往白宮的路「會很容易」。

他表示，「真正的問題是：你願意把其他家人也拖進來嗎？」，「我希望我的孩子經歷過去十年我經歷的一切嗎」。「如果答案是肯定的，我認為從政之路會很容易，我認為我做的到。順帶一提，我們家其他成員也能做到」。

衛報指出，與長子小唐納、女兒伊凡卡不同，41歲的艾瑞克自其父於2017年入主白宮以來，一直遠離政治並專注在經營家族企業。

外界普遍預測副總統范斯與國務卿魯比歐可能會角逐下一任總統。問及2024年是否為川普最後一次參選，艾瑞克則回答「我不知道，時間會證明一切」。「問題是你想這麼做嗎？你想讓你愛的人受到制度殘酷的對待嗎？我不確定我是否能回答這個問題」。

針對白宮是否已成為川普家族謀利的管道，艾瑞克堅決否認，並說「如果有哪個家族沒有因政治獲利，那就是川普家族」。他說，川普家族已花了近5億美元，「只為了保護我們免於俄國謊言、騙局及無法想像骯髒檔案的侵害」。

衛報指出，川普總統去年從包括加密貨幣、將名字授權給房地產項目、手錶、吉他及聖經等商品，賺進6.3億美元，而據艾瑞克說法，川普集團的市值約在80億至120億美元之間。

范斯 美國 白宮 川普 伊凡卡

延伸閱讀

拿媒體出氣？不滿有關空襲伊朗報導 川普開嗆CNN記者「像狗一樣」

攸關川普政績與MAGA理念落實 大而美法案一次看懂

出生公民權開先例 川普多項行政命令或「復活」

CNN：川普大規模遣返計畫 從法律面到執行面逐漸落實

相關新聞

接手美國總統大位？川普次子1句話透玄機 「通往白宮的路很容易」

美國總統川普的次子艾瑞克．川普在接受金融時報訪問時暗示，當他父親的第二任任期結束時，他或是川普家族的其他人可能會角逐總統...

「憤怒又痛苦」川普大砍國務院職員 員工瘋狂加班怨：打擊士氣

華盛頓郵報28日引述員工說法，指美國總統川普計畫對國務院進行大規模裁員，讓國務院大部分員工感到憤怒與痛苦，而此時還需要額...

美國西維吉尼亞州公路遭土石流堵塞 數千輛車受困、回堵19公里

美國西維吉尼亞州南部一處偏遠州際公路路段因日前豪雨引發土石流，導致排水系統阻塞並淹沒北上車道，今天凌晨造成數以千計汽車駕...

川普取消海地人臨時保護身分 影響逾52萬移民

美國川普政府今天表示，將終止52萬多名海地人得以住在美國的臨時法律保護

攸關川普政績與MAGA理念落實 大而美法案一次看懂

美國總統川普希望參議院能趕在7月4日前通過「大而美法案」供他簽署，讓一些指標性政見得以落實，然而法案目前在參議院面臨的難...

出生公民權爭議 最高院限縮法官禁令 川普稱大勝

川普總統二度執政之後簽署行政命令取消出生公民權(birthright citizenship)結果引發大量違憲訴訟，位於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。