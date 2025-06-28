接手美國總統大位？川普次子1句話透玄機 「通往白宮的路很容易」

美國總統川普的次子艾瑞克．川普在接受金融時報訪問時暗示，當他父親的第二任任期結束時，他或是川普家族的其他人可能會角逐總統大位，還說如果決定追隨父親的腳步，通往白宮的路「會很容易」。

他表示，「真正的問題是：你願意把其他家人也拖進來嗎？」，「我希望我的孩子經歷過去十年我經歷的一切嗎」。「如果答案是肯定的，我認為從政之路會很容易，我認為我做的到。順帶一提，我們家其他成員也能做到」。

衛報指出，與長子小唐納、女兒伊凡卡不同，41歲的艾瑞克自其父於2017年入主白宮以來，一直遠離政治並專注在經營家族企業。

外界普遍預測副總統范斯與國務卿魯比歐可能會角逐下一任總統。問及2024年是否為川普最後一次參選，艾瑞克則回答「我不知道，時間會證明一切」。「問題是你想這麼做嗎？你想讓你愛的人受到制度殘酷的對待嗎？我不確定我是否能回答這個問題」。

針對白宮是否已成為川普家族謀利的管道，艾瑞克堅決否認，並說「如果有哪個家族沒有因政治獲利，那就是川普家族」。他說，川普家族已花了近5億美元，「只為了保護我們免於俄國謊言、騙局及無法想像骯髒檔案的侵害」。

衛報指出，川普總統去年從包括加密貨幣、將名字授權給房地產項目、手錶、吉他及聖經等商品，賺進6.3億美元，而據艾瑞克說法，川普集團的市值約在80億至120億美元之間。