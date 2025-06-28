「憤怒又痛苦」川普大砍國務院職員 員工瘋狂加班怨：打擊士氣

華盛頓郵報28日引述員工說法，指美國總統川普計畫對國務院進行大規模裁員，讓國務院大部分員工感到憤怒與痛苦，而此時還需要額外協助因以色列與伊朗的戰爭而逃離中東的美國公民，更讓員工的士氣低落。

在美國國務卿魯比歐的指示下，國務院於5月通知國會，擬將美國本土員工數削減超過15%，總數將近2000人。這是全面重組計畫的一部分，旨在精簡「阻礙創新、濫用資源的臃腫的官僚機構」。魯比歐設定的解聘時間為7月1日，但計畫的執行仍視最高法院的裁決為何。目前最高法院裁定的時間仍未明朗。

報導指出，由於以色列與伊朗的戰爭，人們擔憂區域爆發危機，國務院職員也被要求加班，協助處於危險之中的美國人撤離，而6月12日成立、專門負責撤離工作的小組，在川普指示進行軍事干預後更是倍感急迫。

多名國務院職員表示，在政府計畫解雇員工的情況下，領導階層還敦促員工自願加班，實屬侮辱。1名國務院雇員說，此舉暴露國務院領導層「不重視或根本不關心」員工。「頭上懸著刀還要加班，對士氣帶來毀滅性打擊」。由於擔心報復，該名員工要求匿名。

對於員工的抱怨，國務院未正面回應。1名參與重組計劃的國務院資深官員承認裁員對士氣的衝擊，但強調計畫是經「深思熟慮」與「審慎規畫」的過程，期間與國會、員工、及利害關係人進行數十次對畫。

本周收到的一份「行動要求」電報也讓部分員工不滿，電報要求員工收集、分享世界各地領事館關於美國國慶日慶祝活動的照片，需包括「參加活動人員的照片」、「微笑的小孩、家庭與外交官」。

一名收到電報的員工說，「對我而言，一邊要求拍攝微笑的孩子、幸福家庭與慶賀客人的快樂照片，一邊威脅要解雇數千人，這是川普主義的巔峰，真是諷刺」。