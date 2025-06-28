美國西維吉尼亞州公路遭土石流堵塞 數千輛車受困、回堵19公里

美國西維吉尼亞州南部一處偏遠州際公路路段因日前豪雨引發土石流，導致排水系統阻塞並淹沒北上車道，今天凌晨造成數以千計汽車駕駛受困車陣超過8小時，車流回堵約19公里。

美聯社報導，事發地點位於西維吉尼亞州首府查爾斯頓（Charleston）以南約32公里的西維吉尼亞州收費高速公路（West Virginia Turnpike）。當局並未引導車輛改道，許多汽車駕駛因地處山區別無選擇，只能徹夜待在車裡。

汽車駕駛紛紛在社群媒體發文表示，他們並未接獲任何關於塞車的相關資訊，車上除了沒有水可以喝，小孩也需要上廁所。

西維吉尼亞州公路管理局（West Virginia Parkways Authority）主管史密斯（Chuck Smith）表示，今天上午已重新開放一條車道通行，但經過數小時後，交通阻塞仍無法緩解。

史密斯透過聲明表示，應該早點實施改道路線，讓駕駛利用替代方案繞過土石流路段。據報導，目前並未傳出人員受傷的消息。