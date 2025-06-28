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川普取消海地人臨時保護身分 影響逾52萬移民

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國國土安全部（DHS）。歐新社
美國國土安全部（DHS）。歐新社

美國川普政府今天表示，將終止52萬多名海地人得以住在美國的臨時法律保護。

法新社報導，美國對特定外國公民賦予臨時保護身分（TPS），包括因戰爭、天災或其他「特殊」情況無法安全返回家園的外國公民。

美國國土安全部表示，將於9月2日終止海地人的TPS，並鼓勵根據相關計畫住在美國的人返回家園。

前總統拜登在卸任前延長海地人的TPS，允許他們在美國住到2026年2月。

但川普政府在2月宣布會取消拜登給予的留美展延，並於今天說會在9月2日全面終止海地人的TPS。

國土安全部說：「海地環境狀況已改善到足以讓海地公民安全返回家園。」

國土安全部還說，允許海地公民暫時留滯有悖美國國家利益。

美國 海地 拜登 川普

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