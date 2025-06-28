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3歲女兒說溜嘴！美懸賞百萬毒梟「藏身豪宅密室」 落網畫面曝光

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
菲托領導的幫派與墨西哥錫那羅亞販毒集團關係密切，合作掌控南美到美國之間的運毒路線。美方曾開出高達100萬美元懸賞情報以捉拿他。如今菲托面臨被引渡到美國受審。若在美國被定罪，他可能面臨終身監禁。路透
菲托領導的幫派與墨西哥錫那羅亞販毒集團關係密切，合作掌控南美到美國之間的運毒路線。美方曾開出高達100萬美元懸賞情報以捉拿他。如今菲托面臨被引渡到美國受審。若在美國被定罪，他可能面臨終身監禁。路透

厄瓜多頭號毒梟通緝犯「菲托」（Fito）潛逃一年多，於日前落網。警方在他家鄉一棟高級住宅的暗門密室中發現他的蹤跡。行動中曝光的畫面顯示，這處「地下碉堡」隱身在廚房地板下，還裝有空調，突襲時他被迫開門投降。警方指出，最關鍵的破綻來自菲托年僅3歲的女兒「說溜嘴」。

每日郵報報導，菲托的小女兒意外洩漏藏身地點，讓調查人員掌握到他確實在豪宅內，才鎖定目標發動突襲。國家警察指揮官奧多涅斯（Víctor Ordóñez）證實，正是這項最後確認的情報促成逮捕。

25日突襲當天，警方封鎖社區周邊街道，行動持續10小時，為精確掌握豪宅內部結構，還部署無人機進行空拍與偵查。警方破門搜索後，發現菲托蜷縮在裝有空調的廚房地窖裡，甚至出動重型機具開挖，讓他意識到自己可能被活埋，只能選擇現身。

內政部長雷姆伯格（John Reimberg）還原現場細節：「當機具開始作業時，菲托陷入恐慌，打開門面對守候的軍警後離開洞口。」他被壓制在地，警方持槍指向他的頭部，強迫他當場大聲報上全名確認身份。

這棟藏匿用的三層樓豪宅極為奢華，室內鋪有大理石地板和牆面，還有大型游泳池、健身房和遊戲室。屋內還留有未拆封的全新沙發和電視機，顯示原本準備長期使用。當地媒體報導，警方是在菲托已入獄的女友名下房產中找到他。

菲托本名維拉米爾（Jose Adolfo Macias Vilamir），是厄瓜多惡名昭彰的「洛斯喬內羅斯」（Los Choneros）幫派首領。他早在2013年就曾成功越獄，雖然3個月後被捕，但2024年1月再度逃獄，引發軒然大波。

當時，厄瓜多各地監獄暴動，造成4名獄警遭挾持為人質；還有持槍蒙面歹徒衝入電視台，於直播節目中威脅人員。這波動亂數天內奪走至少20條人命。總統諾波亞（Daniel Noboa）被迫宣布多省進入為期60天的緊急狀態。

菲托的勢力範圍廣大，美國檢方指控，他所領導的幫派與墨西哥錫那羅亞（Sinaloa）販毒集團關係密切，合作掌控南美到美國之間的運毒路線。美方曾開出高達100萬美元懸賞情報以捉拿他。

如今菲托面臨被引渡到美國受審。若在美國被定罪，他可能面臨終身監禁。總統諾波亞表示，正等候美方就引渡程序展開進一步聯繫。

在厄瓜多監獄中，菲托被不少囚犯視為烈士，許多牢房牆上都畫有他的壁畫。總統也曾批評他在服刑期間享有特權，甚至擁有可給手機充電的插座和獨立的網路路由器，顯示當時對他的管制極度鬆散，才讓他有機會二度越獄並策畫逃亡。

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厄瓜多頭號毒梟通緝犯「菲托」潛逃一年多後落網，警方在他家鄉一棟高級住宅的暗門密室中發現他的蹤跡，並證實最關鍵的破綻來自菲托年僅3歲的女兒「說溜嘴」。法新社
厄瓜多頭號毒梟通緝犯「菲托」潛逃一年多後落網，警方在他家鄉一棟高級住宅的暗門密室中發現他的蹤跡，並證實最關鍵的破綻來自菲托年僅3歲的女兒「說溜嘴」。法新社

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