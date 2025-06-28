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被叫爸爸超滿意？川普推出「Daddy」T恤 售價千元有找

香港01／ 撰文／洪怡霖
川普競選籌款部門開始銷售印有「Daddy」字眼的T恤。圖／擷自川普競選籌款網站
川普競選籌款部門開始銷售印有「Daddy」字眼的T恤。圖／擷自川普競選籌款網站

北約峰會上北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）以「Daddy」形容美國總統川普（Donald Trump）後，白宮在川普出席完北約峰會返美之際發布影片稱「爸爸回家了」，川普競選籌款部門更是開始銷售印有「Daddy」字眼的T恤。

根據川普籌款網站，這件「Daddy」T恤售價為27美元（約新台幣800元），《紐約郵報》指，它在周四（26日）開售。

川普籌款委員會在推廣郵件中以川普的口吻寫道：「拜登擔任總統時，我們被全世界嘲笑。全世界都欺負我們！但（現在）多虧你們最喜歡的總統（我），我們再次贏得尊重。」

在6月25日的北約峰會上，北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）稱呼川普為「Daddy」，為嚴肅的會議增添一絲輕鬆氣氛。

川普其後回應指：「呂特剛才確實很親熱地對我叫『Daddy』，我覺得他很喜歡我」。

呂特事後否認認川普做Daddy，他解釋：「我的原意是，在歐洲，我有時會聽到各國問我，美國還會和我們在一起嗎？這時我就會說，這聽起來就像小孩在問爸爸，『你還會留在家裏嗎？』。」

他指，自己是從這個角度使用『Daddy』這個詞的，並非真是稱呼川普為『Daddy』。」

延伸閱讀：

美國白宮也喊川普「爸爸」　推MV稱「Daddy」回家了

川普「Daddy」是如何煉成的？

文章授權轉載自《香港01》

川普

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