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不堪川普政府施壓 維吉尼亞大學校長萊恩將辭職

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

知情人士今天指出，在美國司法部施壓下，維吉尼亞大學校長萊恩將辭職。司法部是在嚴格審查維吉尼亞大學的多元、公平和包容作法期間敦促萊恩離職。

美聯社報導，萊恩（James Ryan）2018年起即擔任維吉尼亞大學（University of Virginia）校長，他的辭職代表川普政府改造高等教育的做法急劇升級。

對公立大學採取這類行動，標誌著這場幾乎完全針對常春藤盟校的運動開闢新的蹊徑，也擴大川普政府激進策略背後的理由，即針對的是「多元、公平及包容」（DEI）政策，而非所謂的對反猶太主義的容忍。

這名要求匿名的知情人士表示，萊恩曾面臨保守派的批評，指他未能遵守聯邦政府取消DEI政策的命令，司法部施壓他辭去校長職務，以協助解決對維吉尼亞大學的調查。

「紐約時報」率先報導在司法部施壓下、萊恩將辭職的消息。司法部則拒絕置評。

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