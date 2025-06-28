美最高法院限縮地區法官權力 川普：這是憲法的勝利
美國最高法院27日縮小針對川普政府聲稱要取消「出生公民權」的全國禁令，也因此限縮聯邦地方法院發全國禁令來阻擋聯邦政府政策的權力；美國總統川普27日表示，這是憲法、權力分立和法治的勝利。
川普27日上午臨時在白宮舉行記者會，他表示，激進左派的法官想要推翻總統的政策，他批評這些地區法官意圖主宰全國政策，代表700位聯邦法官中只要有一位不同意總統的政策，他不但能阻止政策執行，或者延遲多年，川普認為，這是嚴重的濫權，已經危及到民主；他非常感謝最高法院介入解決問題。
川普也再度表態支持取消出生公民權，指這項權利的目的是讓黑奴的孩子能取得公民權，而不是讓來美國度假的人詐騙美國的體制；川普並表示，成千上萬的移民利用這個漏洞湧入美國。
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