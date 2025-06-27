持有加密幣更易貸款買房？ 美擬將加密資產列入房貸申請評估範圍

美國聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普特（William Pulte）在社群平台X上發文，他已指示美國兩大房貸機構房地美（Freddie Mac）和房利美（Fannie Mae），能將加密幣資產計入房貸借款評估時的資產類型之一。

Business Insider報導，普特在貼文中表示：「經過深入研究，並配合川普總統使美國成為世界加密貨幣首都的願景，我指示房地美及房利美著手準備他們的工作，將加密幣列為房貸資產的一種。」他並形容此舉將「永久改變」不動產、住房、房貸等產業。

這項改變的重要之處在於，加密幣持有者在申請房貸時，無須先把其虛幣資產結算成現金，才能將其列為資產。

普特也指出，這兩家機構只會將「可被證實且存放在美國的中心化交易所」、並遵守適用法律的加密幣資產列入評估。他還指示貸款機構自行評估加密幣的風險，比如對市場情況波動的適應力。

但房貸網站HSH.com副總裁甘賓格（Keith Gumbinger）表示，對房貸流程來說，普特這紙命令並未改變至少現階段的遊戲規則。她說：「這單純只會讓某些必須有現金才能申辦房貸的人，不必將其加密幣資產變現來籌集資金。」

紐澤西州莫里斯敦（Morristown）的不動產經紀人及房貸業者里德（Michael Read）則說，對某些借貸者來說，結果仍可能有所助益，特別是將大額金錢綁定在加密幣上的年輕族群。