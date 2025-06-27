最後一搏？川普促國會批准「大而美法案」 參院放眼周末表決
美國總統川普今天出席白宮的活動時，為大規模減稅和削減開支的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）做最後一搏，聯邦參議院放眼近日表決。
法新社報導，所謂的「大而美法案」將延長川普（Donald Trump）即將到期的第1任期減稅措施，規模4.5兆美元，但將導致數百萬名最貧困美國人民失去醫療保險，並在10年內增加超過3兆美元赤字。
共和黨籍的川普告訴官員和支持者，這項法案是「我國史上最重要的法案之一」，還稱「大家都這麼說」。
川普表示：「這項大而美法案（將）保衛我們的邊境，促進我們的經濟，並且復興美國夢。」
共和黨籍聯邦參議員有意在明天展開週末表決，希望在7月4日前將法案呈交川普簽署。
不過聯邦參眾兩院的共和黨議員在支出和債務問題上存在嚴重分歧，這些自訂的期限似乎難以實現。
聯邦眾議院早已通過自家版本，但參眾兩院必須批准同一版本才能呈交川普簽署成為法律。
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