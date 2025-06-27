美太浩湖致命船難釀8死 倖存者穿救生衣逃過死劫

美國加州與內華達州交界處的觀光勝地太浩湖21日因罕見風暴導致一艘船當場翻覆，原本搭船出遊慶生的10名親友，有8人喪生、2人存活，這是太浩湖近年來最嚴重的一起事故。官員證實，倖存者穿上了救生衣才逃過死劫。

這起生日成忌日的悲劇在加州引起廣泛關注，不僅因為它是太浩湖（Lake Tahoe）近年來最嚴重的事故；8名死者當中，美國外送龍頭DoorDash高層皮考斯（Joshua Pickles）因前往替母親慶祝生日也不幸喪命，當時他的妻子和7個月大女兒留在岸上。

皮考斯的父母雙雙溺斃，他的遺孀日前透過聲明表示這是場毀滅性的悲劇。

時間回到21日，10名親友搭上皮考斯一家的全新船艇出遊，途中遭遇突如其來的猛烈風暴，船艇被逾2.5公尺高巨浪與每小時72公里的強風吞沒，釀成致命悲劇。

事發當時，太浩湖水溫約攝氏14度，低溫足以在短短幾分鐘內導致人體失溫，搜救行動進行3天，事故當天尋獲6人遺體，另有2名死者於隔日被打撈上岸，救難人員一度使用配有聲納與攝影機的遙控無人潛水器，才在91公尺深的水下發現失蹤者。

內華達州官員證實，2名獲救的母女都有穿救生衣，已送往醫院治療，情況逐漸好轉，但內心承受失去至親好友的悲痛，倖存者之一佛里德斯（AmyFriduss）失去了丈夫。

根據加州法律規定，僅13歲以下兒童必須穿著救生衣。