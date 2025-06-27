川普稱鎖定3、4人接替鮑爾 Fed主席人事可能提前公布

美國總統川普表示，他已經鎖定三、四位人選接替聯準會（Fed）主席鮑爾，在鮑爾明年任期屆滿後取而代之。

川普廿五日在海牙出席北約峰會期間舉行記者會時說：「我心中大概有三、四個人選。鮑爾很快就要下台了，真是萬幸，因為我認為他很糟糕。」川普未透露人選姓名，也沒說明具體決定的時間表。鮑爾的主席任期將於二○二六年五月結束。

澳盛銀行首席經濟學家耶森加表示：「可能提前公布Fed主席繼任人選，是今日導致美元走弱的因素之一。」

有關鮑爾的最新新聞，為美元與美國公債增添更多不確定風險。受到關稅衝擊與美國財政赤字擴大的雙重疑慮影響，這兩者正逐漸失去市場青睞。

華爾街日報報導，川普過去幾周多次考慮在九月或十月宣布鮑爾繼任人選，甚至可能今夏揭曉。盛傳呼聲較高人選有聯準會前理事華許、國家經濟委員會主席哈塞特、現任理事沃勒以及財政部長貝森特。