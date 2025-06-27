Fed下任主席 川普有人選…考慮提前宣布

經濟日報／ 編譯劉忠勇葉亭均／綜合外電
美國總統川普表示，他已經鎖定三、四位人選，接替聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
美國總統川普表示，他已經鎖定三、四位人選，接替聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美國總統川普表示，他已經鎖定三、四位人選，接替聯準會（Fed）主席鮑爾，在鮑爾明年任期屆滿後取而代之。

川普25日在海牙出席北約（Nato）峰會期間舉行記者會時說：「我心中大概有三、四個人選。他很快就要下台了，真是萬幸，因為我認為他很糟榚。」

Fed主席熱門人選
Fed主席熱門人選

川普並未透露接任人選的姓名，也沒有說明具體決定的時間表。鮑爾的主席任期將於2026年5月結束。

美元匯率26日貶至三年低點，主要受傳出川普考慮提前宣布下一任聯準會主席提名人選，藉此削弱鮑爾影響力的消息影響。市場推測降息可能更快來臨，且降幅會比市場現在預期更大。

美元指數26日盤中一度下滑0.7%至96.997，97關卡失守，下探2022年初以來低點，今年以來累計跌約10%。美元對所有主要貨幣幾乎都走弱。

Fed遲不降息，已讓川普失去耐性，傳出他甚至考慮提前公布接替鮑爾的人選。道瓊社同日報導，川普過去幾周多次考慮，最早在9月或10月就宣布鮑爾的繼任人選，甚至可能在今夏就搶先揭曉他的人事安排。

由於新任聯準會主席要到明年5月才會上任，如果川普在今夏或今秋就公布人選，會比傳統三到四個月交接期早得多。提前宣布有可能讓接班人提前影響市場對利率走向的預期，等同以「後座駕駛」之姿，在鮑爾任期結束前就設法左右貨幣政策。

根據隔夜利率交換合約數據，交易人士近日提高對Fed降息押注，目前預期年底前降息達66個基點，高於上周末的51個基點。

彭博分析師克蘭菲爾德表示：「投資人將川普可能在10月前提名Fed新主席的消息解讀為提前降息可能性大增。交易人士目前預估聯準會9月會降息，但是若這項變化成真，也會提高7月降息25個基點（1碼）的機率。」

澳洲國民銀行策略師羅卡崔爾表示：「可以合理預期，對鮑爾降息的壓力會進一步升高，這也對美元造成更多拋售壓力」。

目前盛傳呼聲較高人選有前Fed理事華許、國家經濟委員會主席哈塞特、現任理事沃勒，以及財政部長貝森特。

哈塞特不願透露他是否和川普談過Fed主席繼任人選，僅表示「我認為總統會選擇他喜歡的人，而且不會是鮑爾」。

川普三番兩次要求鮑爾降息，最好一口氣降10碼。Fed上周決議維持利率在4.25%至4.5%區間，這也是今年以來持續不變的水準。利率點狀圖顯示，多數官員預測，年底前將會降息2碼。

鮑爾成了川普大發牢騷主要對象，還給他取綽號「慢吞吞」，甚至多次公開說要撤換他，但有時又表示沒有這個打算。川普上周又在社群媒體重申威脅，最後還說：「不管怎樣，他的任期很快就結束了。」

降息 川普 Fed

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