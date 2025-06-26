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美經濟轉弱？Q1 GDP遭大幅下修 連續申領失業補助人數衝高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國連續申領失業救濟金人數衝上逾三年半新高。路透
美國連續申領失業救濟金人數衝上逾三年半新高。路透

美國第1季國內生產毛額（GDP）成長率遭大幅下修，連續申請失業補助的人數則升至逾三年半來新高，暗示總統川普的關稅政策似乎正在拖累經濟。

美國商務部經濟分析局26日公布第1季GDP最終值，為萎縮0.5%，較修正值的縮減0.2%大幅下修，受累於消費力道比預期更弱；當局原估上季消費成長1.2%，如今已下修至僅增加0.5%，顯示消費者趕在關稅上路前的搶購潮已減緩。

美國勞工部同日公布，止於6月21日當周，初領失業救濟金人數比前一周減少1萬人至23.6萬人（季調後），低於市場預期的24.5萬人；不過，截至6月14日當周，連續申領失業補助人數攀升至197萬人，超乎市場預期，並升抵2021年11月來高點，顯示雇主正對招聘縮手。

經濟研究聯合會（Conference Board）調查顯示，一項經濟學家緊盯、反映職缺數的指標已降至2021年3月來新低。美國總統川普所發動的關稅戰，使企業難以預做規劃。

聯準會Fed）上周按兵不動，決策官員正在等待關稅的潛在影響更明朗；Fed主席鮑爾在會後表示，以美國勞動市場的情況來看，不必急於降息；他本周也對國會議員重申勞動市場仍保持堅實。

關稅戰 職缺 聯準會 美國 川普 失業 Fed

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