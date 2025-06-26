T1智慧機「美國製造」破功？傳川普集團刪「在美生產」標籤

外媒報導說，美國總統川普旗下的川普集團（Trump Organization）已刪除其T1智慧手機將在美國生產的說明。

財經新聞網站CNBC報導，川普集團已完全刪除這款手機的產地說明。但該集團的發言人仍然堅稱這款手機將在美國生產。許多人懷疑這款裝置能否以如此高的標價在美國本土生產。

The Verge率先報導了這項變更措施，並指出川普行動（ Trump Mobile）網站上所有暗示這款手機將在美國製造的文字似乎都被刪除了。

川普集團本月發表了一款金色手機T1，零售價為499美元。在發布此消息時，該公司網站首頁上的一條橫幅寫著：「我們的美國製造『T1手機』現已開放預購。」現在T1的網頁說，這款手機擁有「美國自豪設計」並且「在美國本土誕生」。但目前尚不清楚這是否意味著真的會在美國生產。

專家在T1剛發表時就告訴財經新聞網站CNBC，這款裝置很可能由一家本土的第三方公司在中國生產。美國沒有先進的供應鏈製造智慧手機，即便有，許多零件仍需從海外進口。但川普行動的發言人沃克在提供給今日美國（USA Today）的聲明中說：「T1手機自豪地在美國製造。」

報導並指出，在T1網站上，不僅變更了對製造地點的描述，也更新了這款手機的一些功能和規格。川普行動公司的網站在最初的公告說，T1將配備6.8吋AMOLED螢幕；現在，螢幕的尺寸已縮減至6.25吋。此外，還刪除了這款手機擁有12GB隨機存取記憶體（RAM）的描述。對於智慧手機公司來說，在產品發布後更改其規格是一種不尋常的舉動。

科技製造業回流是川普的優先施政重點。雖然川普最初的重點是提升半導體製造能力，但他已將目光轉向智慧手機，並對蘋果的供應鏈進行嚴格審查，要求這家iPhone製造商在美國生產其旗艦手機。