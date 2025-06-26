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或成最大贏家？趁馬斯克、川普鬧翻 貝佐斯爭取美政府航太合約

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克與美國總統川普鬧翻，「華爾街日報」指出，這讓與馬斯克在航太領域競爭多年的貝佐斯抓到機會，這個月他和川普至少談了兩次話，盼爭取更多政府合約。圖／法新社
億萬富豪馬斯克與美國總統川普鬧翻，「華爾街日報」指出，這讓與馬斯克在航太領域競爭多年的貝佐斯抓到機會，這個月他和川普至少談了兩次話，盼爭取更多政府合約。圖／法新社

億萬富豪馬斯克美國總統川普鬧翻，「華爾街日報」指出，這讓與馬斯克在航太領域競爭多年的貝佐斯抓到機會，這個月他和川普至少談了兩次話，盼爭取更多政府合約。

馬斯克（Elon Musk）是太空探索科技公司（SpaceX）創辦人兼執行長，貝佐斯（Jeff Bezos）則是另一個航太公司藍源（Blue Origin）的創辦人。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，馬斯克和川普親密戰友關係變調之後，潛在的贏家或許就是貝佐斯。

報導引述熟悉內情的消息人士指出，這個月貝佐斯與川普至少談了兩次話，除此之外，藍源執行長林普（Dave Limp）這個月中旬也曾赴白宮會見白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。知情人士說，在與川普及其幕僚的談話中，貝佐斯等藍源高層至少花部分時間在爭取獲得更多的政府合約上。

知情人士表示，川普與貝佐斯討論到，他希望載人登月任務能在他任內成行。

貝佐斯和馬斯克在航太領域競爭多年，但SpaceX遙遙領先藍源，除了以破紀錄頻率發射火箭，並成為美國國家航空暨太空總署（NASA）最主要的承包商。

部分人士說，藍源高層去年夏天起就對馬斯克和川普愈走愈近而憂心忡忡，擔心這可能會影響他們爭取政府合約的機會。

如今川普與馬斯克鬧僵，等於替藍源開了一扇門。

華爾街日報報導內容，路透社無法立即核實。

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