美國以「安全問題」中斷援助 全球疫苗組織強烈駁斥

美國衛生部長小羅勃甘迺迪今天在布魯塞爾的全球疫苗免疫聯盟（Gavi）峰會上批評該機構「忽視科學」，並撤回美國資助承諾；Gavi則強烈反駁上述言論。

小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的視訊演說影片最初由政治新聞Politico披露，「紐約時報」（The New York Times）隨後跟進。

影片顯示，他先是讚揚Gavi「讓每個人都負擔得起藥品」的使命，之後話鋒一轉批評，該組織在疫苗安全問題上「無視科學」，並呼籲Gavi「重新贏得大眾信任」，否則美國不會考慮恢復捐助。

他的演說首次表明川普政府決定徹底終止對Gavi的資助。此舉除了希望減少對外援助金額，也可能是基於對疫苗的不信任。這番言論也讓全球兒童疫苗支持者深感憂慮。

Gavi發布聲明回應，該組織「首要關切兒童的安全和健康」，並駁斥小羅勃甘迺迪關於其忽視疫苗科學數據的指責。

聲明強調：「Gavi就其疫苗組合做出的任何決定均符合世界衛生組織（WHO）免疫專家戰略諮詢小組（SAGE）的建議。該專家小組由獨立專家組成，負責透過嚴格、透明且獨立的流程審查所有可用數據。這種做法可確保Gavi的投資奠基於現存最佳科學技術和公共衛生優先要務。」

美國「全國公共電台」（National Public Radio）報導，成立於2000年的Gavi已協助為11億兒童接種疫苗，預防了從脊髓灰質炎（polio，亦稱小兒麻痺症）到瘧疾（malaria）、M痘（mpox，舊稱猴痘）到麻疹（measles）等一系列疾病，挽救了2000萬條生命。

全球衛生專家也說，Gavi在向資源匱乏國家提供疫苗、提供疫苗採購資金以及協助應對疫情方面發揮了重要作用。

美國一直是Gavi的主要捐助國，承擔該機構約13%的資金。前總統拜登政府執政期間，美國承諾自2022年9月起至2030年底，提供25.3億美元援助。

今年稍早，川普政府已削減對Gavi逾10億美元的補助。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）兒科醫師兼流行病學教授莫斯（William Moss）表示：「我認為，長期以來小羅勃甘迺迪的觀點都是基於疫苗相關的陰謀論、錯誤資訊和假消息。」

莫斯預測，若Gavi失去美國資金，許多中低收入國家將被迫減少疫苗接種，Gavi支援的部分大型麻疹和德國麻疹（rubella）疫苗接種活動以及疫情應對措施的規模也將縮減。