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減少陸稀土依賴要多久？前美副卿曝：恐需「一代人」時間

中央社／ 台北26日電
美國前常務副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）。圖／法新社
美國前常務副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）。圖／法新社

美國前常務副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）近日接受美媒採訪時說，美國需要「一代人」的時間，才能減少對大陸在稀土和其他全球供應鏈上的依賴。

香港經濟日報今天引述美媒做了上述報導。康貝爾受訪時強調，美中兩國逐漸意識到「美中可能是世界上在經濟、商業和戰略上最具互依性的兩個國家」，兩國都對這種相互依存的關係感到「不安」，但要徹底「脫鉤」比原本認為的更難。

康貝爾說，「兩國都意識到脫鉤所帶來的短期挑戰是現實存在的，因此目前也可以說雙方有種『休戰』狀態，並有意願維持一定程度的雙邊關係穩定」。

對於稀土問題，康貝爾表示，美國想在稀土和其他供應鏈方面實現多元化，而「難度令人難以置信」，「這項努力其實從（美國總統）川普第一任期就開始了，並在拜登政府期間持續推進，但實現這些目標可能需要一代人的時間。我們在某些方面仍高度依賴大陸，比如稀土磁鐵」。

不過，康貝爾又表示，若說大陸占據上風是「不準確」的。在他看來，大陸在某些領域確實可對美國高科技製造業造成巨大打擊，但美國也可採取措施對大陸經濟構成影響。

他說，「我們都很脆弱，我們相互依存，試圖判斷誰更脆弱是一個很難的任務」，若局勢升級，兩國經濟都會受損，而且影響不會止於美中之間，還將波及東南亞和全球經濟其他部分。

關係 美國 美中 稀土 供應鏈

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