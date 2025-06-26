快訊

台南市府一級主管疑涉私用公務車、特支費 今遭搜索

秋葵高鈣、低脂、低熱量，是夏天減肥聖品！1吃法比汆燙營養又有脆度

虛耗學者／逐計畫而居經費卻充公 年輕學者陷免洗困局

聽新聞
0:00 / 0:00

抓準川普與馬斯克反目 貝佐斯與川普兩度通話爭取美政府訂單

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
亞馬遜和藍色起源創始人貝佐斯2017年4月介紹新謝帕德號火箭助推器和載人太空艙模型。資料照片。路透
亞馬遜和藍色起源創始人貝佐斯2017年4月介紹新謝帕德號火箭助推器和載人太空艙模型。資料照片。路透

美國總統川普與SpaceX執行長馬斯克公開鬧翻，可能將成就一位潛在贏家：亞馬遜與藍色起源（Blue Origin）的創辦人貝佐斯

華爾街日報25日引述知情人士報導，貝佐斯本月至少兩度與川普通話，藍色起源執行長林普（Dave Limp）也曾前往白宮，拜會川普幕僚長威爾斯。據稱，至少在其中幾次與川普及其幕僚的對話中，貝佐斯與其他藍色起源高層曾爭取更多政府合約；這波接觸則發生在川普與馬斯克6月初決裂後的幾天之後。

馬斯克和貝佐斯多年來一直是太空領域的競爭對手，但SpaceX已遙遙領先藍色起源，以創紀錄的發射速度成為美國太空總署（NASA）的主要承包商。一些知情人士表示，自2024年夏天以來，藍色起源高層便擔心馬斯克與川普過於親近，可能影響公司爭取政府合約的機會。川普與馬斯克鬧翻，讓藍色起源有了見縫插針的機會。

知情人士透露，林普6月中旬與威爾斯會面，該會面前後分別安排貝佐斯與川普的通話。據稱，川普已與貝佐斯討論，希望在任期內實現載人登月任務的願望。

白宮官員透露，貝佐斯過去幾個月來一直試圖拉攏川普，甚至邀請他出席本周末在義大利威尼斯舉行的盛大婚禮慶典。據接近川普的人士透露，因為行程安排衝突，川普預計不會出席。白宮發言人與藍色起源公司發言人拒絕置評。馬斯克和SpaceX並未立即回應置評請求。

華爾街日報指出，藍色起源若想在爭取政府合約中勝過SpaceX，面臨的一大挑戰就是證明自家強大的軌道火箭能夠可靠且定期升空。藍色起源1月首次發射「新葛倫」（New Glenn）火箭，並一舉成功入軌，原本計畫於春季進行第二次任務，但未能如期如願，目前預定8月中再次發射「新葛倫」火箭。

馬斯克 貝佐斯 川普

延伸閱讀

顧問公司：美大型儲能市場明年恐因川普稅改而萎縮29%

川普宣布以伊戰爭停火

川普：正考慮3到4位聯準會主席人選接替鮑爾

被北約秘書長稱為「爸爸」 川普：他很喜歡我

相關新聞

抓準川普與馬斯克反目 貝佐斯與川普兩度通話爭取美政府訂單

美國總統川普與SpaceX執行長馬斯克公開鬧翻，可能將成就一位潛在贏家：亞馬遜與藍色起源（Blue Origin）的創辦...

聯邦禁令衝擊 史丹佛醫院停止未成年跨性別手術

美國總統川普上任後終止多元性別，影響如今逐漸顯現。繼洛杉磯兒童醫院後，史丹佛大學附設醫院決定停止為19歲以下患者提供跨性...

華爾街日報：紐約市長初選結果再度衝擊民主黨建制派

華爾街日報25日報導，民主黨在全國推銷自身形象時遭遇最新挑戰。在紐約市長黨內初選中，33歲的州議員、民主社會主義者曼達尼...

陸貨趕進口 美西港口繁忙

新一波從中國大陸來的貨輪，正陸續抵達洛杉磯港和長堤港，反映進口商趕在美國總統川普訂的8月12日最後期限前進口貨物，以迴避...

美國兩黨議員擬提新法 禁止行政機構使用陸人工智慧模型

由美國兩黨議員組成的小組計劃在國會兩院提出一項名為《No Adversarial AI Act》的法案，禁止美國行政機構...

PwC調查：不受零售業漲價影響 美開學季買氣估將不減

最新調查顯示，雖然經濟壓力逐漸升高，關稅也帶動連鎖零售用品店開始漲價，但在即將到來的九月開學季，多數美國家庭不會減少相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。