聯邦禁令衝擊 史丹佛醫院停止未成年跨性別手術

美國總統川普上任後終止多元性別，影響如今逐漸顯現。繼洛杉磯兒童醫院後，史丹佛大學附設醫院決定停止為19歲以下患者提供跨性別手術服務，成為加州第二家縮減跨性別族群醫療照護的大型醫療機構。

史丹佛大學附設醫院（Stanford Medicine）在給媒體的聲明中表示，在檢視聯邦政府的最新命令和行動後，自月初已停止為19歲以下LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人、酷兒、其他未明確提及的群體）提供性別相關的外科手術。

川普（Donald Trump）上任後簽署行政命令，限制19歲以下的人接受性別轉換相關療程。儘管美國目前尚無禁止未成年人接受跨性別醫療的全國性法律，川普的行政命令已終止聯邦對此類醫療的支持。這項命令的影響正在發酵，加州受到顯著衝擊。

洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles）過去以為跨性別與多元性別青少年及其家庭提供高品質、具實證基礎的照護著稱，但醫院日前宣布自7月22日起關閉「跨性別青少年健康與發展中心」，並表示「除關閉之外，已無其他可行出路。」

史丹佛大學附設醫院指出，這是個經過深思熟慮的決定，也理解決定可能造成的影響，雖然將不再為19歲以下患者提供外科手術，仍將持續提供其他類型的跨性別醫療。

一名受到影響的家長以匿名方式告訴舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），孩子在史丹佛大學附設醫院接受了1年多的治療，原本計畫在6月做術前諮詢、安排手術日期，但臨時接到預約取消的通知、措手不及，正尋求其他地方的跨性別醫療服務。

除非性別焦慮極為嚴重的年長青少年，一般不建議未成年人接受跨性別手術。專家估計，美國每年約有數百名18歲以下青少年接受胸部手術，不到20人接受生殖器手術。

美國最高法院18日通過裁決，維持田納西州禁止向未成年人提供跨性別醫療的法律。該法律禁止醫療機構對18歲以下的未成年人提供荷爾蒙療法、青春期阻斷劑（puberty blocker）與性別重置手術。最高法院裁決對全美各地的禁令產生廣泛影響。