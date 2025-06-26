華爾街日報：紐約市長初選結果再度衝擊民主黨建制派

華爾街日報25日報導，民主黨在全國推銷自身形象時遭遇最新挑戰。在紐約市長黨內初選中，33歲的州議員、民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）意外名列前茅，讓共和黨有機會將民主黨描繪成極左派。

曼達尼在24日選舉中的表現，進一步激勵進步派人士呼籲民主黨進行世代與意識形態的變革。選民否決了67歲的前紐約州長郭謨（Andrew Cuomo），這位醜聞纏身的建制派人士雖獲前總統柯林頓及億萬富翁前市長彭博支持，仍敗給曼達尼。

作為美國人口最多與經濟重心的紐約市，這次選舉結果讓已然分裂且難以對抗共和黨總統川普的民主黨，展現更多方向性分歧。全國民調顯示，生活成本上升是選民首要關切，曼達尼在競選中得到參議員桑德斯及眾議員歐凱秀支持，廣泛談及此議題。這三位進步派人士成為對抗川普的主要聲音。

曼達尼的成功受到進步派歡迎，但建制派民主黨人與黨內委員會則較為沉默。「民主黨舊建制派傾盡全力阻止曼達尼，但他們失敗了，」進步改變競選委員會共同創辦人泰勒表示，「他們持續誤判，應讓位給新一代領導。」

曼達尼提出凍結租金、免費公車、公共托育、市營雜貨店及2030年前將最低工資提高至每小時30美元等政見，吸引選民。他計劃透過提高企業稅率及對年收入超過百萬美元者加稅，支付這些昂貴計畫。

曼達尼可能成為首位領導紐約的穆斯林，他稱以色列在加薩的行動為「種族滅絕」，並支持親巴勒斯坦口號，引發爭議。分析人士認為，兩黨極端派別將利用此結果推動各自議程。無黨派策略家格斯坦表示，共和黨會試圖將民主黨描繪為反猶太的社會主義者，而進步派則認為選民支持免費雜貨店及社會工作者取代警察的理念。

共和黨樂見曼達尼成為民主黨新面孔，認為他與多數美國人脫節。國會領導基金稱曼達尼為民主黨「理想候選人」，試圖將他與民主社會主義者的政綱連繫，稱他支持廢除警察、監獄、醫療帳單及私人健康保險等。

曼達尼的強勢表現正值民主黨全國委員會（DNC）動盪時期。共和黨全國委員會在籌資上超越DNC，新任主席馬丁需處理內部紛爭。DNC近期開除副主席霍格，後者計劃在初選中挑戰現任民主黨人，試圖推舉年輕進步派，引發建制派不滿。