聽新聞
0:00 / 0:00

陸貨趕進口 美西港口繁忙

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

新一波從中國大陸來的貨輪，正陸續抵達洛杉磯港和長堤港，反映進口商趕在美國總統川普訂的8月12日最後期限前進口貨物，以迴避屆時可能對大陸提高的關稅。

近日來，南加州海事交易所（MXSoCal）和海岸巡防隊管理的貨輪追蹤服務顯示，駛抵港口貨輪數回升，上周五、周六和周日，分別達到64、68和64艘。

MXSoCal執行董事魯提特表示，由此可見，未來一、兩周，駛抵這些港口的貨櫃輪將增加。他表示，這是自1月來駛向美西港口貨櫃輪數目最高的一波，前兩次高峰是在去年7月和9月。

航向美西港口貨櫃輪增加早在預料中，所以官員未以「暴增」稱之。他們認為，這些數字不會持續居高不下，也沒理由認為西岸港口會出現大排長龍等候進港景象，因為近日來貨櫃輪運輸已趨緩。貿易戰已導致美國許多進口商暫停下單。而且，在這新一批貨輪前駛進洛杉磯港和長堤港的貨輪，並未載滿貨物。

長堤港執行長柯德洛說，長堤港碼頭目前以大約60%運能運作，未來數周進港卸貨船隻回升已充分做好準備。

洛杉磯港碼頭目前運能利用率達70%，執行董事賽各卡指出，估計7月會見到旺季訂單高峰跡象，但零售商並未表示正提高庫存量，為年底銷售季備貨。

董事 美國 碼頭

延伸閱讀

中油「通運號」撞離岸堤破洞 運安會提14建議、引水人遭記警告

美AV男優驗出HIV　吳夢夢揭內幕：洛杉磯成人片商全面停工14天

影／海鯤潛艦首度海測趕進度 拚11月交船

減輕北京憂慮 傳買長和港口加入中資 長和不予置評

相關新聞

陸貨趕進口 美西港口繁忙

新一波從中國大陸來的貨輪，正陸續抵達洛杉磯港和長堤港，反映進口商趕在美國總統川普訂的8月12日最後期限前進口貨物，以迴避...

美國兩黨議員擬提新法 禁止行政機構使用陸人工智慧模型

由美國兩黨議員組成的小組計劃在國會兩院提出一項名為《No Adversarial AI Act》的法案，禁止美國行政機構...

PwC調查：不受零售業漲價影響 美開學季買氣估將不減

最新調查顯示，雖然經濟壓力逐漸升高，關稅也帶動連鎖零售用品店開始漲價，但在即將到來的九月開學季，多數美國家庭不會減少相關...

卡車司機英文須流利新規今生效 非母語駕駛忙著惡補

川普總統發布、涉及卡車司機英語水平的行政命令，25日即將生效。根據該命令，無法閱讀和說出流利英語的商用車輛駕駛，將被視為...

憂伊朗報復 FBI反恐探員傳免再「兼差」抓無證移民

在伊朗恐對美國發動報復的隱憂之下，4名有著第一手資訊的消息人士告訴美媒，原先接獲命令把主力放在無證移民案件的美國聯邦調查...

鮑爾暗示至少9月底前不會考慮降息 關鍵在6、7月通膨數據

美國聯準會（Fed）主席鮑爾24日被國會議員拷問為何遲不降息時，暗示由於關稅引發的通膨風險，可能至少9月之前都不會考慮降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。