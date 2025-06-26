陸貨趕進口 美西港口繁忙

新一波從中國大陸來的貨輪，正陸續抵達洛杉磯港和長堤港，反映進口商趕在美國總統川普訂的8月12日最後期限前進口貨物，以迴避屆時可能對大陸提高的關稅。

近日來，南加州海事交易所（MXSoCal）和海岸巡防隊管理的貨輪追蹤服務顯示，駛抵港口貨輪數回升，上周五、周六和周日，分別達到64、68和64艘。

MXSoCal執行董事魯提特表示，由此可見，未來一、兩周，駛抵這些港口的貨櫃輪將增加。他表示，這是自1月來駛向美西港口貨櫃輪數目最高的一波，前兩次高峰是在去年7月和9月。

航向美西港口貨櫃輪增加早在預料中，所以官員未以「暴增」稱之。他們認為，這些數字不會持續居高不下，也沒理由認為西岸港口會出現大排長龍等候進港景象，因為近日來貨櫃輪運輸已趨緩。貿易戰已導致美國許多進口商暫停下單。而且，在這新一批貨輪前駛進洛杉磯港和長堤港的貨輪，並未載滿貨物。

長堤港執行長柯德洛說，長堤港碼頭目前以大約60%運能運作，未來數周進港卸貨船隻回升已充分做好準備。

洛杉磯港碼頭目前運能利用率達70%，執行董事賽各卡指出，估計7月會見到旺季訂單高峰跡象，但零售商並未表示正提高庫存量，為年底銷售季備貨。