快訊

尹到怡用餐風波發聲列3點回應 「捐5萬給澎湖」盼事件別再擴大

還能擁核？伊朗核設施遭美、以反覆攻擊 當局鬆口「嚴重毀損」

美國兩黨議員擬提新法 禁止行政機構使用陸人工智慧模型

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
由美國兩黨議員組成的小組計劃在國會兩院提出一項名為《No Adversarial AI Act》的法案。路透
由美國兩黨議員組成的小組計劃在國會兩院提出一項名為《No Adversarial AI Act》的法案。路透

美國兩黨議員組成的小組計劃在國會兩院提出一項名為《No Adversarial AI Act》的法案，禁止美國行政機構使用大陸開發的人工智慧（AI）模型，包括DeepSeek的AI模型。

路透報導，自從DeepSeek在今年1月後推出震驚全球，一些美國公司和政府機構出於資安考量禁止使用DeepSeek，川普政府也正在考慮禁止在美國政府設備上使用DeepSeek。

共和黨籍眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）和眾議院美中戰略競爭特別委員會成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）於25日向眾議院提交這項法案。該法案的目標是建立一個永久性框架，禁止美國行政機構使用所有大陸AI模型，以及俄羅斯、伊朗和北韓開發的AI模型。

法案要求聯邦採購安全委員會（Federal Acquisition Security Council）創建一份這些國家開發的AI模型清單，並定期更新。

如果沒有美國國會或預算管理局（Office of Management and Budget，OMB）的豁免，聯邦機構將無法購買或使用這些AI技術。該法案還包含一項條款，如果能證明技術不受外國敵對勢力控制或影響，就可以將其從名單上刪除。

穆勒納爾表示，「美國必須劃定明確界限，敵對AI系統不應該在我們的政府內部運行。這項立法將建立一道永久性防火牆，將敵對AI擋在我們最敏感的網路之外，因為入侵的代價太高了。」

美國 眾議院 DeepSeek

延伸閱讀

「蠟筆小新」劇情超展開　阿呆無預警黑化告別小新

美國轟炸伊朗核設施 華府外交政策是什麼？范斯定義「川普主義」

川普關鍵兩周！7月4日大而美法案、9日關稅期限 可能下一步曝光

美眾院通過不歧視台灣法 要求助台加入IMF

相關新聞

美國兩黨議員擬提新法 禁止行政機構使用陸人工智慧模型

由美國兩黨議員組成的小組計劃在國會兩院提出一項名為《No Adversarial AI Act》的法案，禁止美國行政機構...

PwC調查：不受零售業漲價影響 美開學季買氣估將不減

最新調查顯示，雖然經濟壓力逐漸升高，關稅也帶動連鎖零售用品店開始漲價，但在即將到來的九月開學季，多數美國家庭不會減少相關...

卡車司機英文須流利新規今生效 非母語駕駛忙著惡補

川普總統發布、涉及卡車司機英語水平的行政命令，25日即將生效。根據該命令，無法閱讀和說出流利英語的商用車輛駕駛，將被視為...

憂伊朗報復 FBI反恐探員傳免再「兼差」抓無證移民

在伊朗恐對美國發動報復的隱憂之下，4名有著第一手資訊的消息人士告訴美媒，原先接獲命令把主力放在無證移民案件的美國聯邦調查...

鮑爾暗示至少9月底前不會考慮降息 關鍵在6、7月通膨數據

美國聯準會（Fed）主席鮑爾24日被國會議員拷問為何遲不降息時，暗示由於關稅引發的通膨風險，可能至少9月之前都不會考慮降...

「凍結租金」政見發威！紐約市長初選 社會主義新星擊敗政壇老將

以資本主義當道的美國，社會主義長期以來揹負汙名，但紐約這個住房危機嚴重的城市打破了常規，33歲的紐約州眾議員曼達尼（Zo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。