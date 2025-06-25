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賭降息 華爾街砸10億元 押10年期美債殖利率跌向4%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
交易員加倉美債期權，押注10年期殖利率跌向4%。路透
交易員加倉美債期權，押注10年期殖利率跌向4%。路透

交易員正積極布局期權市場，押注10年期美債殖利率可能跌至4月以來最低水準。

這波操作主要集中在8月到期的10年期美債看漲期權，上周五和本周一已吸引至少3,800萬美元（約台幣11.2億元）權利金流入。這些部位主要是防範10年期美債殖利率從目前的大約4.3%，進一步下滑至4%的風險。

如果殖利率真的跌到4%，將創4月2日以來新低，美國總統川普當日意外宣布，對貿易夥伴加徵高額關稅，引發市場劇烈震盪。這個跌幅也將逆轉5月殖利率一度衝破4.6%的走勢，市場當時對美國及其他主要經濟體財政支出前景的擔憂，推升了長期殖利率。

聯準會官員的談話，為這波看漲美債的期權交易提供了支撐。聯準會理事沃勒和副主席鮑曼均表態，最快可能在7月會議上降息。

市場已經開始反映降息預期。利率交換（SWAP）市場數據顯示，交易員目前預期7月會議降息約4個基點，鮑曼發表談話之前，此一預期幾乎為零。市場還預期，今年剩餘四次會議可能累計降息60個基點，高於一周前預期降息45個基點。

周二公布的美國消費者信心指數意外下降，進一步強化這些期權布局，推動10年期美債殖利率跌破4.3%，觸及5月初以來新低。

交易熱潮集中在上周五和本周一，當時殖利率在川普夜間宣布伊朗與以色列達成停火協議之前，就已大幅走低。

從未平倉合約變化觀察，8月到期的10年期看漲期權自周五以來明顯增加。周一出現一筆執行價為113.00、權利金約1,000萬美元的大額交易，相當於殖利率約4%。數據顯示，這些買盤並非平倉操作，而是建立新的風險部位。

聯準會 美國 美債

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