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「凍結租金」政見發威！紐約市長初選 社會主義新星擊敗政壇老將

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
紐約州眾議員曼達尼主張凍結租金以解決紐約的住房問題。美聯社
紐約州眾議員曼達尼主張凍結租金以解決紐約的住房問題。美聯社

以資本主義當道的美國，社會主義長期以來揹負汙名，但紐約這個住房危機嚴重的城市打破了常規，33歲的紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）以凍結租金等社會主義政見，成功號召被高房價壓垮的年輕選民，距離市長寶座僅一步之遙。

根據美聯社最新的民主黨初選計票結果，截至周二晚間，已完成90%的選票統計，曼達尼以近8%的優勢，領先因性騷案下台、正尋求東山再起的前州長葛謨將近8個百分點。葛謨已公開承認敗選。由於紐約市向來是民主黨鐵票區，初選勝出者幾乎篤定入主市政廳。

這場選舉結果凸顯紐約住房危機已達臨界點。這裡的公寓空置率降至1.4%，是1968年以來最低，新房源一掛出，可能幾小時就消失；兩房公寓的租金年漲17.5%到5,560美元（約台幣16.4萬元），年輕人可能被迫付出60%的收入才能找得到房子，專家一般建議以30%的收入為預算標準。

曼達尼主張凍結租金、700億美元公共住房等激進政策，儘管開發商警告，這些舉措會扼殺投資，但年輕人怒吼「我們連生存都成問題」。

葛謨對於住房的主張側重於促進開發，而非加強租金限制，這讓他的競選活動獲得來自房地產行業的數百萬美元捐款。

紐約市房地產評估公司Miller Samuel執行長米勒（Jonathan Miller）指出：「如果有個城市，工作人士都負擔不起當地住房，他們自然會想換掉領導者。」

紐約 租金 年輕人 公寓

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