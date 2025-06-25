憂伊朗報復 FBI反恐探員傳免再「兼差」抓無證移民

在伊朗恐對美國發動報復的隱憂之下，4名有著第一手資訊的消息人士告訴美媒，原先接獲命令把主力放在無證移民案件的美國聯邦調查局（FBI）反恐探員，如今已重回原崗位。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述其中2名消息人士說法指出，FBI反恐部門助理首長霍斯特德（Don Holstead）週末期間發布指引，重新指派任務給一批先前以「斜槓」身分處理非法移民工作的反恐、反間諜和網路活動探員。

所有4名消息人士都說，FBI這一步與美國近期空襲伊朗核設施，以致於德黑蘭當局對美發動報復的風險日增有關。

針對勤務更動，FBI既不承認也不否認。

多個月來，全美各地FBI雇員，包括專精於國安事務的專家，都根據當局最新要求，投入大量心力協助國土安全部追查無證移民，由於這方面傳統上並非FBI職責，促使多位現任和離職FBI官員發聲示警。

有官員表示，FBI人力編制並不大，有3.8萬名雇員，且許多並非探員，所以牽一髮就會動全身。1名FBI職員說：「當你把邊境議題轉為第一要務，就有必要下修其他的要務。」這位職員說：「FBI不會承認，但這是數學（人力調度）問題。」

另1名FBI職員很肯定重組人力資源因應伊朗威脅的做法，這位職員說：「我猜他們到底發現了國安的重要性。」