ICE探員蒙面抓捕非法移民 地方警力忙於善後
美國移民暨海關執法局（ICE）近期在洛杉磯突襲掃蕩非法移民，探員幾乎人人蒙面，搭乘沒有識別標誌的車輛，引發居民抗議，地方警力忙於善後。
「洛杉磯時報」報導，聯邦執法人員針對非法移民的突襲掃蕩越來越激烈。特別是拉丁裔居住的區域，對這樣的執法方式感到不安。
報導指出，聯邦探員大多蒙面，搭乘無識別標誌的車輛，拒絕表明身分，使得民眾無法分辨對方是真正的執法人員，還是一般人假扮。在拉丁裔社區，民眾看著親友、鄰居突然被抓走，萌生恐懼感。
報導指出，地方警察對於聯邦執法行動的資訊有限，不清楚ICE會在什麼地點突襲，卻經常處理來自居民的抗議；有些場合，地方員警甚至被誤認為聯邦人員，反而成箭靶。
20日在洛杉磯郊區市鎮貝爾（Bell），聯邦執法人員突襲一家洗車場，帶走多名員工，引發大批群眾包圍抗議。人潮越聚越多，導致執法人員必須開車硬闖人行道和安全島，並使用催淚瓦斯才能脫身。
18日在另一市鎮巴沙迪納（Pasadena），當聯邦執法人員在公車站牌抓人時，一名男子疑似ICE探員從一輛沒有識別標誌的車輛下車，拿槍指著在一旁拍照民眾，這段影片在網路上引發熱議。
這個事件使得巴沙迪納警方需要花功夫進行調查。警方表示，調閱監視錄影器之後，從影片中看到這個男子身上有證件，可以認定他應該是一名ICE執法人員
上星期在道奇球場，移民執法人員車輛在停車場集結，吸引抗議人士聚集，導致員警到場處理。
市長巴斯（Karen Bass）對於聯邦探員的執法方式表達不滿。她說：「這些人是誰？他們的背心看起來像是亞馬遜上面買的。他們是賞金獵人嗎？他們是義勇軍嗎，如果他們是聯邦探員，為什麼不表明身分？」
「洛杉磯時報」引述警政專家指出，聯邦探員享有很大自主權，在職權範圍內，可依照自己的方式辦案；即使他們拔槍或拘捕某人，地方警察通常無權介入，而且在法庭上，一般人難以透過民事途徑追究他們的責任。
ICE代理局長里昂斯（Todd Lyons）日前面對媒體訪問時，被問到為何ICE執法人員要蒙面。他表示，這是為了執法人員的人身安全。他提到有執法人員的住址被公開，妻兒收到死亡威脅，他認為蒙面是一種保護自己的方式。
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