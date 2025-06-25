美軍轟炸一場空？CNN：伊朗核子能力未被摧毀
美軍日前轟炸3處伊朗關鍵核子設施，並聲稱已經摧毀伊朗核子能力，但美國有線電視新聞網（CNN）報導引用美國情報單位初步評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗的核子項目的核心構件，只延遲伊朗核子能力幾個月的時間。
CNN指出，知情人士表示，這是由美國國防情報局所做出的評估報告，資訊來源自美國中央司令部在轟炸行動後所做的傷害評估。
雖然相關的評估有可能因為資訊愈來愈多而產生變化，但CNN報導指出，該初步分析報告的結果與美國總統川普的說法不同；知情人士指出，伊朗的濃縮鈾庫存並未被摧毀，另一名知情人士也表示，伊朗的離心機多數得以保存，認為美國的轟炸行動只延遲伊朗的核子能力至多幾個月的時間。
美軍21日發動「午夜之鎚」（Midnight Hammer）轟炸行動，動用B-2幽靈戰略轟炸機奇襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施，川普政府聲稱已徹底破壞伊朗核子能力。
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