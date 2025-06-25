美軍轟炸一場空？CNN：伊朗核子能力未被摧毀

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
伊朗福爾多（Fordow）地下核設施20日的衛星影像。（路透）
伊朗福爾多（Fordow）地下核設施20日的衛星影像。（路透）

美軍日前轟炸3處伊朗關鍵核子設施，並聲稱已經摧毀伊朗核子能力，但美國有線電視新聞網（CNN）報導引用美國情報單位初步評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗的核子項目的核心構件，只延遲伊朗核子能力幾個月的時間。

CNN指出，知情人士表示，這是由美國國防情報局所做出的評估報告，資訊來源自美國中央司令部在轟炸行動後所做的傷害評估。

雖然相關的評估有可能因為資訊愈來愈多而產生變化，但CNN報導指出，該初步分析報告的結果與美國總統川普的說法不同；知情人士指出，伊朗的濃縮鈾庫存並未被摧毀，另一名知情人士也表示，伊朗的離心機多數得以保存，認為美國的轟炸行動只延遲伊朗的核子能力至多幾個月的時間。

美軍21日發動「午夜之鎚」（Midnight Hammer）轟炸行動，動用B-2幽靈戰略轟炸機奇襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施，川普政府聲稱已徹底破壞伊朗核子能力。

美國國防 情人 伊朗

延伸閱讀

分析：伊朗勢衰 中國少了重大抗美夥伴…卻無力相挺

王毅批美轟炸伊朗核設施「惡劣先例」

以伊同意停火又互轟 川普怒斥雙方違反協議

宣布以伊停火後 川普發文「中國可繼續向伊朗買石油」

相關新聞

美軍轟炸一場空？CNN：伊朗核子能力未被摧毀

美軍日前轟炸3處伊朗關鍵核子設施，並聲稱已經摧毀伊朗核子能力，但美國有線電視新聞網（CNN）報導引用美國情報單位初步評估...

川普攻擊不斷 美聯準會主席：關稅衝擊還沒出現

美國聯準會（Fed）遲遲不願降息引發美國總統川普的強烈不滿，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）24日表示，所有...

以伊停火油價瀉、Fed觀望降息 美股早盤攻高！台積ADR漲3%

聯準會（Fed）主席鮑爾重申對降息保持觀望態度；另外，以伊雖有衝突，但美國總統川普出面喊話，交易者相信脆弱的停火協議有望...

紐約市長民主黨初選今投票 葛謨、曼達尼纏鬥

紐約市長民主黨黨內初選於今日(24)登場，此前在多個民調中獲得最高支持率的參選人、前紐約州長葛謨(Andrew Cuom...

大又美法案恐讓1600萬人失醫療保險 家庭醫療債增2.3萬

「又大又美開支法案」(One Big Beautiful Bill Act)削減醫療經費，1600萬人將失去俗稱「白卡」...

眾院通過不歧視台灣法案 支持台加入IMF：有助嚇阻中國經濟脅迫

聯邦眾院23日無異議通過跨黨派支持的「2025年不歧視台灣法案」(Taiwan Non-Discrimination A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。