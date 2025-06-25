川普攻擊不斷 美聯準會主席：關稅衝擊還沒出現

美國聯準會（Fed）遲遲不願降息引發美國總統川普的強烈不滿，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）24日表示，所有經濟展望都預期關稅政策將帶來通膨，鮑爾維持其立場認為，應靜觀其變關稅衝擊的規模，並指出聯準會中多數評估應晚一點降息。

面對川普多次對鮑爾做出批評，鮑爾說，聯準會的任務就是為美國人民帶來良好的經濟，其他都只是雜音（distraction）。

聯準會日前召開利率決策會議，再度決定按兵不動，選擇維持現行利率、不降息，與川普的看法相左；川普24日凌晨在調停伊朗和以色列衝突之際，仍不忘發文批評鮑爾是「慢郎中」，指美國利率應該至少砍2到3個百分點，若未來情況惡化，再調高利率就好，「我們未來將會為他的無能付出代價」；川普並希望國會能夠好好修理這個「非常愚蠢、固執的人」。

鮑爾24日出席國會聽證會，他表示，很多零售業者現在販售的商品都是2月就購入的庫存，所以關稅衝擊尚未顯現，不過聯準會預期關稅未來會影響通膨；鮑爾也坦言說，他不清楚有多少關稅的成本會由消費者來承擔，高低不一定，這要等到衝擊出現的時候才會知道。

鮑爾也同意說，如果業者無法承擔關稅所帶來的成本，未來可能會提高沒有被課關稅的商品價格，以彌補損失，代表生活必需用品的價格有可能因此上漲，「這確實是一個可能性」。

聯準會於去年9月宣布降息0.5%，有議員質疑說，去年9月的經濟數據與現在相似，為何聯準會不選擇降息？鮑爾回答說，去年9月的勞動市場相對不穩定，之所以選擇降息是為了支持勞動市場，同時與去年不同的是，當時的情況沒有預期未來會有關稅，「所有經濟展望都預期很快會因為關稅而出現明顯的通膨」。

鮑爾也說，目前經濟情況相對走強，美國現在有能力靜觀其變，直到更多數據出現，聯準會也會做出相應的作為；如果未來通膨未如預期中嚴重，或者勞動市場走弱，都是降息的關鍵。

至於川普多次言語批評鮑爾，鮑爾說，聯準會的任務就是為美國人民帶來良好的經濟，其他都只是分散注意力的雜音；聯準會專注在其任務上，永遠會做他們認為對的事情，並承擔後果，「我不知道還有什麼其他方法來做這份工作」。