Fed傳聲筒：川普狂施壓 鮑爾陷兩難

美國總統川普近來持續砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾，加上Fed內部對政策前景的分歧浮上檯面，將使鮑爾未來幾個月在平衡政治和經濟風險、以及凝聚Fed內部訊息時，陷入更深的兩難。

在鮑爾出席國會聽證會前，川普特地在美東時間24日凌晨1時50分左右，發文表示「Fed的『太遲』鮑爾今天將到國會，說明為什麼他拒絕調降利率和其他事情」，「我們（的利率）應該降低2-3個百分點，每年能省下8,000億美元以上」，「我希望國會真的好好伺候這位愚蠢又固執的人」。

此前，川普在第一個任期任命的兩名Fed官員都已率先表態支持7月降息。理事沃勒上周說，可能支持7月降息，因擔心勞動市場過度疲軟；銀行監管副主席鮑曼23日表示，她更擔心就業疲軟、而非通膨上升風險。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，在川普施壓同時，Fed內部分歧持續顯現，可能提高鮑爾平衡政治和經濟風險的難度。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，川普的政治影響力已開始滲入Fed，「現在我們突然有兩個立場傾向共和黨的理事，提出7月（降息）的構想」，「我確定的是，鮑爾試圖讓所有官員對外發表一致的訊息時將碰到非常棘手的局面」。

蒂米羅斯認為，川普可能建立一個總統施加影響力的模板，從而重塑Fed，他對鮑爾的持續批評，也意在向尋求接任鮑爾的人選傳遞訊息。