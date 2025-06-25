不顧川普呼聲…鮑爾赴國會聽證 將重申不急於降息

儘管美國總統川普（Donald Trump）呼籲美國聯邦準備理事會（Fed）調降利率，但聯準會主席鮑爾今天預計告訴美國國會，聯準會還有餘裕觀望適合的降息時機。

法新社報導，根據鮑爾（Jerome Powell）預備的講稿，他將對美國聯邦眾議院金融服務委員會（HouseFinancial Services Committee）表示，聯準會還承擔得起等待關稅措施影響浮現，再來決定是否再次降息。

鮑爾還將說，聯準會有義務防範1次性的物價大漲演變為「持續的通貨膨脹問題」。

他將表示：「現階段我們處於良好位置來等待更多關於經濟最可能走勢的資訊，之後再來決定是否對我們的政策立場做任何調整。」