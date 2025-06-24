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涉洩密全台最大假出金集團首腦 律師50萬元交保

宣布以伊停火後 川普發文「中國可繼續向伊朗買石油」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普24日離開白宮時接受訪問。歐新社
美國總統川普24日離開白宮時接受訪問。歐新社

美國總統川普24日在真實社群發文說，「中國現在可以繼續從伊朗購買石油。希望他們也將從美國購買許多（石油）」。

華爾街日報報導，川普政府已施加諸多制裁來妨礙伊朗石油貿易，也因進口伊朗原油相關事宜，制裁中國大陸的煉油廠、港口營運商和其他業者，作為對伊朗極限施壓政策的一環。

伊朗出口石油大約9成運往中國。為了規避制裁，部分貿易已利用設在馬來西亞、中國、印度和阿聯的公司，將伊朗石油運到中國等地。

馬來西亞 美國 伊朗

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