美國擬興建大型核電廠

美國紐約州計劃建造一座大型核電設施，是逾15年來美國建設的首座新大型核電廠，希望藉此滿足日增的潔淨能源需求。

紐約州州長霍楚表示，已指示該州電力局，發展並興建至少1百萬瓩（GW）的核能裝置容量，「我們需要全天候穩定可靠的電力，而原子能發電是實現穩定零碳排電力的最佳方式」；「我將致力於確保每一家想來紐約的公司和每一位想在這裡生活的人，都不必擔心水電燃氣等公用事業費用的可靠性和可負擔性」。1GW電力約可供電100萬戶家庭。

美國核電業正經歷數十年停滯後的復甦，這股復甦動力來自耗電驚人的資料中心大量增加，以及運輸和製造等產業電氣化所帶來的創紀錄電力需求。

紐約州的核電計畫可望啟動美國興建核能反應爐的新時代。過去30多年來，由於安全、成本大幅超支及審核緩慢等問題，核能產業30多年來陷入困頓，只能管理現有核電廠。1991年來，美國只有五座新的商用反應爐上線，遠不足以抵銷核電廠退役帶來的影響。美國核電容量已比2012年的高峰減少逾4%，太陽能和天然氣等其他發電途徑則蓬勃發展。

紐約州電力局將在紐約州北部選址，並確定反應爐的設計，評估中的潛在廠址包括Constellation能源公司擁有、三座運作中的核電廠。紐約州也正與加拿大官員研究，安大略省要建造四座小型模組化反應爐（SMR）的計畫。

紐約州官員也正細加檢視喬治亞州Vogtle核電廠興建兩座反應爐所遭遇的問題。這兩座反應爐2009年動工，推估到2023-2024年完工時，總成本會超過300億美元，是初估的兩倍多。