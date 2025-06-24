以伊停火油價瀉、Fed觀望降息 美股早盤攻高！台積ADR漲3%

聯準會（Fed）主席鮑爾重申對降息保持觀望態度；另外，以伊雖有衝突，但美國總統川普出面喊話，交易者相信脆弱的停火協議有望持續，美股24日開盤同步攀高。

道瓊工業指數早盤漲0.7%，標普500指數漲0.7%，那斯達克指數漲1%，費城半導體指數漲2%；台積電ADR漲3%，輝達漲2%。

鮑爾24日表示，需要更多時間觀察，高漲關稅是否會推升通膨，再來考慮降息。他在預先準備的國會聽證證詞中表示，關稅的影響將取決於最終稅率等因素，考慮調整政策立場前，將先靜觀其變，了解經濟的可能路徑。他在美東時間24日早上10點（台灣時間晚上10點），出席眾議院金融服務委員會的聽證會。

貨幣市場24日完全反映出Fed年底前將降息兩碼的預期，並估計今年內三度降息的機率，從23日的13%升至25%。對Fed利率最敏感的2年期公債殖利率，下挫2個基點至3.84%。

利率交換市場預估，Fed七月降息機率，從一周前的接近於零升至約20%，主要是Fed理事沃勒和鮑曼表示，若數據支持，可能贊成下月降息。另外，外界預料9月降息機率較高，10月則幾乎篤定動手。

美國總統川普宣布以伊停火，雖然數小時後以色列就指控伊朗違反協議，出手還擊。但川普出言制止，以國總理內唐亞胡隨即發布聲明說，與川普通話後，決定克制進一步攻擊行動。

中東緊張暫歇，布蘭特原油大跌4%至每桶65.79美元。航空股聞訊攀漲，聯合航空和達美航空均上揚3%。

Uber走高4%。該公司與無人駕駛業者Waymo合作，繼德州奧斯汀後，要將Waymo服務推向喬治亞州的亞特蘭大。