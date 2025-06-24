美最高法院開綠燈 川普政府暫可將移民遣送第3國
美國最高法院今天在意見分歧的情況下，為總統川普政府恢復將無證移民遣送到第3國鋪路。
法新社報導，保守派大法官占多數的最高法院發布一項未署名的命令，以回應司法部緊急聲請，要求解除下級法院對所謂第3國遣送行動的暫緩執行令。
最高法院未解釋為何做此裁決，有3位自由派大法官持不同意見。
原案對第3國遣送行動提出異議，現在將由上訴法院審理，但最高法院的這項裁決允許川普政府目前暫時繼續遣送。
聯邦地區法院法官墨菲（Brian Murphy）曾在今年4月下令第3國遣送行動暫停，稱移民未獲得「有意義的機會」來對他們遭受的驅逐行動提出異議，並說他們應至少有15天可提出異議，並提供證據證明他們被驅逐後是否可能面臨酷刑或死亡風險。
原案涉及8名男子的遣送行動，包括2名緬甸人、2名古巴人、1名越南人、1名寮國人、1名墨西哥人和1名南蘇丹人，美國有關當局稱他們是遭定罪的暴力罪犯。
墨菲下令時，他們正被載到飽受戰爭蹂躪的貧窮國家南蘇丹，之後一直被關押在吉布地（Djibouti）的美國軍事基地。
川普政府曾辯護說，第3國遣返行動有其必要，因為一些被驅逐對象的祖國往往拒絕接受他們。
撰寫不同意見書的大法官索托瑪約（SoniaSotomayor）指控川普政府「公然違法」，「讓成千上萬人暴露於酷刑或死亡的風險」。
美國國土安全部則表示樂見最高法院的裁決，稱這是「美國人民安全與保障的一項勝利」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言