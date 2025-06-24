快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

美民主黨眾議員推決議案 約束川普對伊朗動武

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國3位民主黨籍聯邦眾議員今天提出一項戰爭權力決議案，目的在美國上週末空襲伊朗核子設施後，約束總統川普對伊朗動用軍事力量。

路透社報導，川普所屬共和黨在眾議院和參議院均占多數，任何限制川普行動的決議案都不太可能在兩院通過。

伊朗23日鎖定卡達一座美軍基地攻擊，報復美國空襲伊朗核設施。

美國民主黨眾議員海姆斯（Jim Himes）、米克斯（Gregory Meeks）和史密斯（Adam Smith）今晚發出聯合聲明。川普稍早在社群媒體上宣布以色列和伊朗已同意停火。

這3名眾議員說：「絕不能允許川普總統在未經國會批准的情況下，對伊朗或任何國家開戰。」他們還說，川普「未經有意義的磋商或國會授權」就下令空襲。

部分民主黨和共和黨議員呼籲國會限制川普對伊朗動用軍事力量，阻止美國捲入這場衝突。許多美國民主黨議員表示川普的行為違憲，並說國會才有權對外國宣戰。

眾議院議長強生（Mike Johnson）今天稍早說，現在不是考慮戰爭權力決議案的時候。

美國 川普 伊朗

延伸閱讀

川普關稅期限帶動亞洲對美出口激增 增添關稅談判複雜度

前白宮國安顧問解析川普「認知失調」的世界觀與盟邦因應之道

川普突宣布以伊停火 白宮官員：高層官員也意外

川普發文：所有人壓低油價…喊話「我在盯著你們」！不料真的跌了

相關新聞

外媒評川普：表演型政客 完成強人版本升級

美國總統川普在79歲生日當天，讓坦克開上華府大馬路，舉辦充滿威權象徵的閱兵。短短七天後，他頭戴「讓美國再次偉大」（MAG...

前白宮國安顧問解析川普「認知失調」的世界觀與盟邦因應之道

自2017至18年擔任川普白宮國家安全顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）於《經濟學人》撰文，剖析川普外交政策的...

女教師向多名學生傳裸體片再性侵 被捕稱「減肥累事」

美國發生女教師性騷擾學生事件！

保障憲法賦予的權利！聯邦法官駁回川普阻止哈佛招收國際學生的處分

美國一名聯邦法官23日駁回川普政府阻止國際學生進入美國就讀哈佛大學或參加交換計畫。聯邦地方法官布羅斯（Allison B...

認定對用戶具高風險 美眾院禁所有裝備用WhatsApp

根據今天發給美國聯邦眾議院全體人員的備忘錄，已禁止在眾院所有裝備中使用臉書（Facebook）母公司Meta Platf...

爸爸買奶粉也被抓 ICE趁交通攔停逮無證移民

移民暨海關執法局(ICE)現已與全國地方警力擴大合作，趁交通攔停時逮捕無證移民，而且與過去不同的是：很多被拘留的人都沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。