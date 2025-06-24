外媒評川普：表演型政客 完成強人版本升級

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經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國有六成民眾反對軍事介入以伊衝突，但川普仍未經國會授權，下令襲擊伊朗核設施。路透
美國有六成民眾反對軍事介入以伊衝突，但川普仍未經國會授權，下令襲擊伊朗核設施。路透

美國總統川普在79歲生日當天，讓坦克開上華府大馬路，舉辦充滿威權象徵的閱兵。短短七天後，他頭戴「讓美國再次偉大」（MAGA）紅色棒球帽、在白宮戰情室下令發動美國數十年來最大規模的境外軍事打擊行動，以超過125架戰機與75件武器（包括14枚巨型鑽地彈）襲擊伊朗的三處核設施。儘管戰果未明，川普已迫不及得宣告這是「輝煌的軍事勝利」。

這場冒險贏得以色列與共和黨鷹派喝彩，卻讓部分MAGA鐵粉錯愕不已，他們曾真心相信他「終結海外無休止戰爭」的孤立主義論調。巴基斯坦前一天才宣布要提名川普角逐諾貝爾和平獎，此刻超級尷尬。

看不慣川普的人對此不感到驚訝。1月以來，他們一直指控他破壞民主體制，包括實施街頭抓捕、未經正當程序即驅逐移民，還動用陸戰隊和國民兵在洛杉磯驅離示威者。

根據英國衛報，儘管民調顯示有六成美國民眾反對軍事介入以伊衝突，但川普再度展現對民意與國會的雙重蔑視。民主黨人指出，未經國會授權的軍事行明顯違憲。加州眾議員謝安達強調，沒有情報顯示伊朗已決定製造核彈。紐約州眾議員歐加修－寇蒂茲高呼彈劾川普。

但民主黨喊破喉嚨也沒人理，國會參眾兩院都掌握在共和黨的手裡。眾院議長強生與參院領袖圖恩帶頭歌功頌德，連昔日批評過川普的麥康諾和海利等人也加入讚美合唱團。

與此同時，「美國優先」派系大致保持緘默。在7,000英里外看似成功的軍事打擊行動面前，川普的偶像光環再次碾壓政策分歧。

美國副總統范斯曾公開質疑「為何要關心烏克蘭而非美國自己的邊境」，但在伊朗危機中，他以「我們不是與伊朗、而是與伊朗核計畫作戰」為川普辯護。

川普已宣布以色列和伊朗「同意結束戰爭」，聲稱現在是談和時機。情勢發展還有待進一步觀察，但無論衝突升級或是停火，川普都將獲利，前者激發「槍口一致對外」的民族主義情緒，後者能成為競選籌碼。

衛報評論，舞台老戲骨已不足以形容川普，現在是強人登場。

美國 川普 伊朗

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